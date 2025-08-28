OFICIAL: Definida la Gran Final de la Leagues Cup 2025

Ha quedado definida la Gran Final de la Leagues Cup 2025. Luego de la ronda de semifinales, misma que ya no contaba con equipos de la Liga BBVA MX, las escuadras de la Major League Soccer buscan llevar el trofeo a sus vitrinas.

Te puede interesar: OFICIAL: Santos presenta nuevo DT tras la derrota del fin de semana

Por la tarde, el Inter de Miami obtuvo el pase a la Final luego de vencer a Orlando City en la cancha del Chase Stadium. Dirigidos por Javier Maschersno, el cuadro de ‘Las Garzas’ se hizo del boleto al partido por el campeonato tras ganar por marcador de 3-1 con doblete de Lionel Messi y un tanto más de Telasco Segovia.

A lo largo de la Leagues Cup 2025, el Inter de Miami tuvo como rivales al Atlas, Necaxa y Pumas en la Primera Etapa. En la Ronda de 4tos de Final, eliminaron a Tigres y ahora, dejaron fuera al equipo de ‘Los Leones’.

Posteriormente, Seattle Sounders venció a Los Angeles Galaxy para acceder a la Gran Final del certamen internacional. Con goles de Pedro De la Vega y Osaze De Rosario, la escuadra de Washington avanzó a la siguiente ronda de la competencia en la que tuvieron como rivales a Cruz Azul, Santos Laguna y Xolos de Tijuana en la Primera Fase. En los cuartos de final vencieron a Puebla y ahora, eliminaron al equipo de ‘Los Galácticos’.

¿Cuándo es la Final de la Leagues Cup 2025?

Con el partido definido entre Inter Miami vs Seattle Sounders, la Gran Final de la Leagues Cup 2025 ya tiene fecha definida. Con horario por confirmar, el encuentro se va a disputar el próximo domingo 31 de agosto en la cancha del Lumen Field. Por su parte, Orlando City y LA Galaxy jugarán por el tercer lugar en el Dignity Health Sports Park.

Te puede interesar: Chivas anuncia CINCO refuerzos para el partido vs Cruz Azul de la Jornada 7 del Apertura 2025