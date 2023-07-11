Estados Unidos vs Panamá: Fecha y hora | Semifinal, Copa Oro 2023

El pasado domingo 9 de julio quedaron definidas las semifinales de la Copa Oro 2023, donde México vs Jamaica y Estados Unidos vs Panamá serán los duelos entre los combinados ‘vivos’ del certamen en busca del título.

En su camino a la ronda de semifinales, México venció a Costa Rica, Jamaica derrotó a Honduras, Estados Unidos, en penales, dejó a Canadá sobre el camino y Panamá goleó a Qatar; de esa manera, se definieron los semifinalistas del torneo de la Confederación de América del Norte.

Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

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Estados Unidos vs Panamá: Hora, fecha para ver EN VIVO | Semifinal | Copa Oro 2023

El próximo miércoles 12 de junio se disputarán las semifinales de la Copa Oro 2023: el duelo Estados Unidos vs Panamá arrancará en punto de las 17:30 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Ambos compromisos, de la antesala de la final, se disputarán en el Estadio Allegiant, casa de Las Vegas Raiders, equipo de la NFL.

Estados Unidos busca el bicampeonato de la Copa Oro

En la edición anterior de la Copa Oro, Estados Unidos fue el campeón: el combinado de las barras y las estrellas se midió a la Selección Mexicana en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada. El partido por el título de la Confederación de América del Norte llegó con empate a cero hasta los últimos minutos de la prórroga; sin embargo, Miles Robinson anotó el gol del triunfo para el conjunto entonces dirigido por Gregg Berhalter.

Panamá busca su primer título de la Copa Oro

En busca de su primer título de la Copa Oro, Panamá se verá ante Estados Unidos en las semifinales; anteriormente, el combinado canalero ha disputado la gran final del certamen en las ediciones de 2005 y 2013; mientras que en semifinales se ha quedado en otras dos ocasiones: 2011 y 2015.

¿Cuándo es la final de la Copa Oro 2023?

El próximo domingo 16 de junio será la final, donde se conocerá al nuevo campeón de la Copa Oro 2023; el duelo será a las 17:30 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana y la sede para conocer al próximo monarca del certamen de la Confederación de América del Norte es el Estadio SoFi, casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, equipos de la NFL.

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