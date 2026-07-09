Estalla la polémica en Argentina por vender al mejor jugador a la Liga BBVA MX

La transferencia de uno de los futbolistas más importantes de la Liga Argentina sigue generando reacciones en el país sudamericano. Días después de confirmarse su salida rumbo a la Liga BBVA MX, aparecieron fuertes cuestionamientos sobre la forma en que se manejó la negociación y el dinero que recibirá su antiguo club.

El protagonista es Jhohan Romaña, quien llegó al Club León desde San Lorenzo. El defensor colombiano firmó por cuatro temporadas con el conjunto mexicano, en una operación cercana al millón de dólares entre el resarcimiento económico y otros conceptos acordados entre ambas instituciones.

Estalla la polémica por la venta de Jhohan Romaña a la Liga BBVA MX

Uno de los principales críticos fue el expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti. A través de sus redes sociales calificó la transferencia como “un escándalo absoluto” y cuestionó que el club dejara salir a uno de sus jugadores más valiosos por apenas 800 mil dólares de resarcimiento.

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Moretti también recordó que durante su gestión, según afirmó, existieron ofertas cercanas a los 5 millones de dólares desde Arabia Saudita y otra de un monto similar por parte de River Plate. De acuerdo con su versión, esas operaciones no pudieron concretarse por problemas administrativos dentro de la institución.

Esto es un escándalo absoluto.

Dejan ir a uno de los mejores jugadores y un gran patrimonio del club por 800mil dólares??? No entienden nada.

En diciembre ofertaron 5M de dólares de Arabia y de River algo similar. No pudimos hacer la operación porque no tenía firma de secretario… https://t.co/li5rMskn43 — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) July 9, 2026

Marcelo Moretti apuntó contra la dirigencia de San Lorenzo

En su publicación, el exdirigente sostuvo que la directiva no protegió el patrimonio deportivo y económico del club mediante renovaciones de contrato. Por eso Romaña se marchó por un precio inferior a su valor de mercado.

A la polémica también se sumó otra versión surgida en Argentina. Periodistas identificados con la actualidad de Boca Juniors afirmaron que el club de La Ribera habría presentado una propuesta superior a los 3 millones de dólares por el defensor. Según esos reportes, San Lorenzo nunca respondió formalmente a esa oferta.

Jhohan Romaña llega a México tras consolidarse en San Lorenzo

Romaña llegó a San Lorenzo en enero de 2024 y disputó 74 partidos oficiales antes de su transferencia al Club León. De acuerdo con Transfermarkt, su valor de mercado es de 6 millones de euros. Esa diferencia entre la cotización del futbolista y el monto de la operación hacia la Liga MX explica buena parte del debate en Argentina.

