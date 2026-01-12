A estos 2 jugadores menores de 20 años los usan poco, pero son las dos grandes promesas del Clausura 2026

La primera jornada del Clausura 2026 pasó y ya hay dos jóvenes talentos que demostraron que merecen ser más tenidos en cuenta por sus entrenadores: Amaury Morales e Iker Fimbres. A sus 20 años, ambos futbolistas fueron clave para Cruz Azul y Rayados de Monterrey, respectivamente, y dejaron a sus aficiones encantadas con su rendimiento.

Pese a que tanto Fimbres como Morales se fueron del estadio decepcionados, debido a que los Albiazules y los Celestes debutaron con una derrota , se las ingeniaron para destacar frente a las adversidades. Más allá de los resultados, los juveniles superaron las expectativas y podrían sumar más minutos en los próximos encuentros.

|Instagram @amauryy.morales

Por esto destacaron Morales y Fimbres en el comienzo del Clausura 2026

Amaury Morales disputó sólo 13 minutos para La Máquina ante León en la jornada 1 del Clausura 2026. No obstante, ese tiempo fue suficiente para dejar huella e influir en el resultado, dado que aportó la asistencia en el gol de Agustín Palavecino sobre el final. Lamentablemente para él, esto no alcanzó y fue derrota 2-1.

TE PUEDE INTERESAR:



Por su parte, Iker Fimbres disputó los últimos 19 minutos del encuentro entre La Pandilla y Toluca, y protagonizó una jugada que pudo cambiarlo todo. El juvenil se metió en el área con una gran maniobra individual y ganó un penal al ser derribado por Diego Barbosa. Sin embargo... Sergio Canales no logró convertir desde los 12 pasos y la historia acabó 1-0.

|Instagram @ikerfimbres_

¿Cuántos minutos acumular Morales y Fimbres en sus carreras?

Según los registros de BeSoccer, Morales jugó 1,133 minutos como profesional en su corta carrera, repartidos en 46 partidos. Asimismo, Fimbres acumula 2,912' en 56 encuentros. Sin lugar a dudas, ambos buscarán tener más tiempo sobre el césped en este Clausura 2026.

¿Cuándo volverán a jugar Rayados de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026?

Rayados de Monterrey volverá a jugar por el Clausura 2026 este martes 13 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) frente a Necaxa como visitante. A su vez, Cruz Azul recibirá en su estadio a Atlas el miércoles 14 a las 17:00. ¿Tendrán más minutos Iker Fimbres y Amaury Morales?