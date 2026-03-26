Estrella de Portugal se rinde ante uno de los delanteros mexicanos: “Será especial…”

A pesar de que la Selección Nacional de México podría armar un 11 inicial ideal con jugadores lesionados, no todas son malas noticias para el equipo azteca. Pues antes de enfrentarse a Portugal este 28 de marzo, una de las estrellas del conjunto luso habló sobre el nivel de los delanteros mexicanos y se rindió ante uno de ellos y expresó: “será especial”.

Mientras que al Estadio Banorte (ex Azteca) le falta una única cosa, todo está listo para el duelo entre México y Portugal. En ese marco, una de las grandes estrellas del equipo que no contará con Cristiano Ronaldo llenó de elogios al delantero Raúl Jiménez, quien está brillando en la Premier League de Inglaterra con sus penales y sus goles en general.

Esto dijo Gonzalo Guedes sobre Raúl Jiménez, delantero de México

“Raúl Jiménez es un gran delantero, será especial compartir cancha con él de nuevo”, expresó el jugador de 29 años. Claro, es que el “Lobo de Tepeji” supo compartir el campo de juego con Gonzalo Guedes, el portugués que ahora lo llenó de elogios, cuando ambos jugaban en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, donde fueron muy queridos.

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Por otra parte, el actual jugador de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes, también habló sobre el Estadio Banorte. “El Estadio Azteca es mítico, será un honor estar en la reapertura”, sostuvo el extremo izquierdo nacido en Benavente. Claro, todos quieren jugar en el “Coloso de Santa Úrsula”, recinto que albergará tres mundiales distintos (1970, 1986 y 2026).

“ES UN GRAN JUGADOR”



Gonçalo Guedes elogió a Raúl Jiménez, no quien ya compartió equipo y el sábado será su rival pic.twitter.com/YOVK6OT02d — MedioTiempo (@mediotiempo) March 26, 2026

Los 5 delanteros de la Selección Nacional de México citados por Javier Aguirre

Raúl Jiménez: Fulham, 34 años. Destaca su rol asociativo, su recepción a las espaldas de los centrales rivales, su cabezazo y sus penales.

Fulham, 34 años. Destaca su rol asociativo, su recepción a las espaldas de los centrales rivales, su cabezazo y sus penales. Julián Quiñones: Al-Qadisiyah, 29 años. Destaca su eficacia en los remates a puerta, su polivalencia y su capacidad goleadora.

Al-Qadisiyah, 29 años. Destaca su eficacia en los remates a puerta, su polivalencia y su capacidad goleadora. Germán Berterame: Inter Miami, 27 años. Destaca su capacidad de generación de juego y su facilidad para conservar el balón en todo momento.

Inter Miami, 27 años. Destaca su capacidad de generación de juego y su facilidad para conservar el balón en todo momento. Armando “Hormiga” González: Chivas, 22 años. Destaca su capacidad de desmarque, su presión y su eficacia para convertir goles.

Chivas, 22 años. Destaca su capacidad de desmarque, su presión y su eficacia para convertir goles. Guillermo Martínez: Pumas UNAM, 31 años. Destaca por su capacidad para cabecear y convertir. Es ideal para recibir centros al área o pelotas cruzadas.