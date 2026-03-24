Estadio Banorte no estará 100% listo para la reinauguración: esto es lo ÚNICO que le faltará

La cuenta regresiva para ver el renovado rostro del Estadio Banorte (que tiene imágenes nuevas) está llegando a su fin. El famoso “Coloso de Santa Úrsula” se estrenará en el próximo enfrentamiento entre la Selección Nacional de México y su par de Portugal, el cual marcará el inicio de una nueva era, bajo otro nombre. No obstante, el ex Estadio Azteca no estará 100% listo.

Lo que pretendía ser una noche perfecta, no tendrá realmente listo al Estadio Banorte (que mejoró respecto a lo que era a falta de 100 días), pues hay un único detalle que le faltará de cara al amistoso ante la selección lusa y la posterior Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Pues el ex Estadio Azteca no está 100% listo en sus afueras.

|Crédito: Getty Images

Luces y sombras de la reinauguración del Estadio Banorte

El duelo ante la escuadra lusitana no es solo un partido amistoso de élite; es la gran prueba de la FIFA para validar las remodelaciones de cara al Mundial 2026. Si bien el interior del recinto luce una transformación impresionante, el proyecto arquitectónico arrastra un pendiente que no cambiará antes de este 28 de marzo.

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¿Qué es lo único que le faltará? La respuesta está “puertas afuera”. A pesar de las obras, se ha confirmado que las áreas exteriores y explanadas de acceso no estarán concluidas al 100%. Los aficionados que asistan al México - Portugal se encontrarán con zonas de urbanismo todavía en proceso, lo que anticipa un reto logístico de cara al Mundial.

Estadio Azteca Banorte 🏟️



Así lucen la explanada y fachada del lado de Calzada de Tlalpan este lunes, a 5 días de la reapertura con el duelo 🇲🇽 México vs Portugal 🇵🇹



En el interior, la cancha ya fue pintada hoy, luces y sonido OK; se trabaja en los palcos y túnel de vestidores. pic.twitter.com/GbCzmZKwzr — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 23, 2026

Que la periferia del Estadio Banorte siga luciendo como zona de obra a pocos meses de la Copa del Mundo ha encendido las alarmas. No obstante, el estadio por dentro se ve en perfectas condiciones, ideal para jugar al futbol y ver a las estrellas más grandes de este deporte, tanto en este amistoso como en la justa internacional.

El Club América: El “ensayo general” antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como antesala al Mundial, el Club América será uno de los encargados de usar el Estadio Banorte. Las Águilas tienen programado su regreso al nido el próximo 11 de abril para enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026 en el Clásico Joven.