¡ÚLTIMA HORA! Toluca en pláticas con delantero del Mundial 2026 y que juega en Europa

La directiva del Toluca se encuentra en pláticas avanzadas para repatriar al futbol mexicano al delantero uruguayo Federico Viñas, actual elemento del Real Oviedo de España y con un pasado con el León y América, además viene de tener una destacada participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la selección de Uruguay.

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Los rumores comenzaron a cobrar fuerza luego de las declaraciones de Francisco Suinaga, presidente del conjunto choricero. Días atrás, el directivo aseguró ante los medios de comunicación que la institución preparaba la contratación de una "bomba" para apuntalar el ataque: un centrodelantero con etiqueta mundialista y proveniente directamente del balompié europeo.

Las piezas del rompecabezas han comenzado a encajar a la perfección. Federico Viñas cumple rigurosamente con todo el perfil. En el reciente Mundial 2026, el atacante charrúa disputó tres compromisos con la Celeste, logrando afianzarse como titular en dos de ellos bajo la máxima exigencia internacional. Su potencia física y su probado olfato goleador son las credenciales que enamoran a la cúpula delos mexiquenses.

Federico Viñas habla maravillas de la Liga BBVA MX|@federicovinas98 / IG

¿Cuál es la principal razón que detiene la llegada de Federico Viñas al Toluca?

El principal obstáculo en las negociaciones radica en las ambiciones personales del futbolista. A sus 28 años, Federico Viñas mantiene la firme intención de consolidar su carrera en el Viejo Continente con el Real Oviedo. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación reportan que el ariete uruguayo no se cierra a la posibilidad de vestir la camiseta escarlata, seducido por el ambicioso proyecto deportivo y las facilidades económicas de los Diablos Rojos.

El cuerpo técnico visualiza un ataque de miedo. La meta de la directiva es emparejar a Viñas en la ofensiva con el letal delantero portugués Paulinho, creando una de las duplas más potentes y físicas de toda la Liga BBVA MX, capaz de atemorizar a cualquier línea defensiva del país.

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¿Dónde y cuándo debuta Toluca en el Apertura 2026?

Mientras la directiva trabaja a marchas forzadas en los despachos para cerrar el fichaje, el plantel de los Diablos Rojos debe concentrarse en el terreno de juego. El Toluca hace su debut oficial en el Torneo Apertura 2026 enfrentando a las Chivas del Guadalajara este sábado a las 19:07 horas tiempo del centro de México en la difícil aduana del Estadio Akron. Un inicio de campeonato de alta exigencia donde el cuadro mexiquense buscará demostrar que, con o sin refuerzos bomba en la cancha, están listos para ser protagonistas.

