FOTO: ¡Espectacular! Así luce la PlayStation 5 edición Marvel’s Wolverine

Estamos a unas semanas para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial de Marvel’s Wolverine, mismo que es considerado uno de los videojuegos más importantes y destacados que se lanzarán en este año y que traerá consigo el regreso de este antihéroe a la pantalla chica.

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Marvel’s Wolverine será un juego exclusivo de la PlayStation 5, un hecho que generará ganancias importantes Sony gracias al nivel de público que tiene este personaje. Por tal motivo, la empresa no tuvo reparo en lanzar una edición especial de la PS5 que luce espectacular.

¿Cómo luce la edición Marvel’s Wolverine de la PlayStation 5?

Sony lanzará una edición limitada de su PlayStation 5, misma que contará con un eje principal dedicado exclusivamente a Wolverine a través de las carcasas que tendrá no solo en su versión digital, sino también en aquellas consolas que aún cuentan con un lector de discos.

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Pre-orders are live now for the Marvel's #WolverinePS5 Limited Edition console covers and DualSense wireless controller: https://t.co/ZJjjpllfnZ pic.twitter.com/A6qya5hS4B — PlayStation (@PlayStation) August 19, 2026

Esta versión de la PlayStation 5 estará disponible a partir del 15 de septiembre del 2026; es decir, la misma fecha del lanzamiento de Marvel’s Wolverine. De hecho, su aparición ha generado comentarios positivos en las redes sociales, pues el impacto de su estética ha sido bien recibido.

La consola presenta un diseño amarillo que se inspira en el clásico traje de Logan, mismo que será acompañado de marcas que limitan los zarpazos de las garras que tiene en la mano. Se trata, entonces, de una colaboración en donde los usuarios podrán tener el pack completo de su antihéroe favorito.

¿Cuánto costará el videojuego Marvel’s Wolverine?

Marvel’s Wolverne, videojuego desarrollado por Insomniac Games, saldrá a la venta el 15 de septiembre con un valor de 69.99 dólares para su versión estándar, mientras que la edición digital de lujo tendrá un aumento de 10 dólares para contar con un precio oficial de 79.99 dólares.