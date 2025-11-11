OJO: esta es la manera correcta de hacer ejercicio en temporada de frío, según los expertos

Cuando bajan las temperaturas, muchas personas dejan de hacer ejercicio al aire libre o reducen su actividad física por miedo a resfriarse o lesionarse. Sin embargo, los especialistas en salud y deporte aseguran que entrenar en temporada de frío puede ser muy beneficioso si se hace de la forma adecuada.

Según expertos del sitio Banner Health, existen ciertas recomendaciones clave que podrán ayudarte a mantenerte activo y aprovechar al máximo tus entrenamientos incluso en los días más fríos del año. En ese sentido, el doctor Steven Erickson afirmó que ponerse en movimiento mejora el bienestar emocional y la energía, evitando la tristeza invernal (conocida también como trastorno afectivo estacional).

Entre los consejos que otorgó el médico, se destacan:



Usar ropa adecuada: es fundamental durante el ejercicio al aire libre, pero no conviene abrigarse demasiado en invierno. Es importante tener varias capas de ropa para poder quitárselas cuando el cuerpo se caliente y empiece a sudar.

Proteger las extremidades: las manos, los dedos de los pies y las orejas son especialmente susceptibles a la congelación, por lo que es crucial cubrirse las orejas con un sombrero o una diadema, usar guantes y tener el calzado adecuado.

Ponerse protector solar: este producto es igual de importante en climas más fríos, especialmente cuando hay nieve en el suelo, ya que refleja los rayos del sol y puede provocar quemadura. La exposición al viento también puede provocar quemaduras, es recomendable cubrirse la cara y las orejas para proteger la piel de ambos elementos.

Hidratarse: al hacer ejercicio en los meses de invierno, no recibes las mismas señales de sed y esto puede llevar a no beber lo suficiente durante tus entrenamientos y a deshidratarte.

Estar atento al pronóstico: es fundamental prestar atención a la temperatura, el viento y el nivel de humedad. Esto puede implicar que cambies el horario del día en el que normalmente haces ejercicio.

Esto debes tener en cuenta si haces ejercicio dentro de tu casa

Asimismo, hay quienes prefieren hacer ejercicio adentro del hogar durante el invierno, pero también hay varios aspectos importantes que debes tener en cuenta para mantener tu salud, comodidad y rendimiento, de acuerdo al portal especializado Healthy Hear, como por ejemplo:

