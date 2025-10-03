deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Fase de grupos: las posiciones luego de la fecha 2 del Mundial Sub-20

La Copa del Mundo Sub-20 sigue en marcha y ya hay algunos equipos clasificados a los octavos de final tras la fecha 2 de la fase de grupos

Posiciones de la fase de grupos del Mundial Sub-20
TV Azteca
Posiciones de la fase de grupos del Mundial Sub-20
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

La primera ronda del Mundial Sub-20 de Chile 2025 está cerca de llegar a su fin y la jornada 2 dejó partidos emocionantes donde, por ejemplo, la prensa de España se rindió a los pies de Gilberto Mora con sus goles . La tercera fecha y última de esta primera fase comenzará este mismo viernes 3 de octubre y los aficionados ya miran la tabla de posiciones.

Ya hay selecciones clasificadas a octavos de final, como Argentina, Estados Unidos, Marruecos y Japón. Si bien México cuenta con una de las grandes figuras latinas del Mundial Sub-20 , aún necesita que se den ciertos resultados en la tercera fecha para poder avanzar y estar entre los mejores 16 equipos del certamen.

Grupo C de Mundial sub-20
Crédito: Mexsport

Tabla de posiciones del Mundial Sub-20 Chile 2025 tras la fecha 2

Grupo A: Japón ya está en octavos, Chile pelea por avanzar

  1. Japón: 6 puntos. +4 diferencia de gol. (siguiente rival: Nueva Zelanda)
  2. Chile: 3 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Egipto)
  3. Nueva Zelanda: 3 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Japón)
  4. Egipto: 0 puntos. –3 diferencia de gol. (siguiente rival: Chile)

Grupo B: Ucrania y Paraguay mano a mano

  1. Ucrania: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Paraguay)
  2. Paraguay: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Ucrania)
  3. Panamá: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: Corea del Sur)
  4. Corea del Sur: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: Panamá)

TE PUEDE INTERESAR:

Grupo C: Marruecos avanza, México se la juega todo

  1. Marruecos: 6 puntos. +3 diferencia de gol. (siguiente rival: México)
  2. México: 2 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Marruecos)
  3. Brasil: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: España)
  4. España: 1 punto. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Brasil)

Grupo D: Argentina firme candidata, Italia a un paso

  1. Argentina: 6 puntos. +5 diferencia de gol. (siguiente rival: Italia)
  2. Italia: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Argentina)
  3. Cuba: 1 punto. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Australia)
  4. Australia: 0 puntos. –4 diferencia de gol. (siguiente rival: Cuba)

Grupo E: Estados Unidos arrasa, Francia y Sudáfrica definen

  1. Estados Unidos: 6 puntos. +11 diferencia de gol. (siguiente rival: Sudáfrica)
  2. Francia: 3 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Nueva Caledonia)
  3. Sudáfrica: 3 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Estados Unidos)
  4. Nueva Caledonia: 0 puntos. –7 diferencia de gol. (siguiente rival: Francia)

Grupo F: todo abierto entre Colombia, Noruega y Nigeria

  1. Colombia: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Nigeria)
  2. Noruega: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Arabia Saudita)
  3. Nigeria: 3 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Colombia)
  4. Arabia Saudita: 0 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Noruega).

El balance del Mundial Sub-20 tras la fecha 2

La segunda jornada dejó confirmados a cuatro clasificados (Argentina, Japón, Estados Unidos y Marruecos) y varias sorpresas: España y Brasil complicados con apenas un punto, y un Estados Unidos que se perfila como el equipo más dominante con un +11 en diferencia de gol.

La tercera fecha será decisiva para selecciones históricas como México, Brasil, España y Francia, que aún dependen de resultados para seguir en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Selección Mexicana
Estados Unidos
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×