Fase de grupos: las posiciones luego de la fecha 2 del Mundial Sub-20
La Copa del Mundo Sub-20 sigue en marcha y ya hay algunos equipos clasificados a los octavos de final tras la fecha 2 de la fase de grupos
La primera ronda del Mundial Sub-20 de Chile 2025 está cerca de llegar a su fin y la jornada 2 dejó partidos emocionantes donde, por ejemplo, la prensa de España se rindió a los pies de Gilberto Mora con sus goles . La tercera fecha y última de esta primera fase comenzará este mismo viernes 3 de octubre y los aficionados ya miran la tabla de posiciones.
Ya hay selecciones clasificadas a octavos de final, como Argentina, Estados Unidos, Marruecos y Japón. Si bien México cuenta con una de las grandes figuras latinas del Mundial Sub-20 , aún necesita que se den ciertos resultados en la tercera fecha para poder avanzar y estar entre los mejores 16 equipos del certamen.
Tabla de posiciones del Mundial Sub-20 Chile 2025 tras la fecha 2
Grupo A: Japón ya está en octavos, Chile pelea por avanzar
- Japón: 6 puntos. +4 diferencia de gol. (siguiente rival: Nueva Zelanda)
- Chile: 3 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Egipto)
- Nueva Zelanda: 3 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Japón)
- Egipto: 0 puntos. –3 diferencia de gol. (siguiente rival: Chile)
Grupo B: Ucrania y Paraguay mano a mano
- Ucrania: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Paraguay)
- Paraguay: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Ucrania)
- Panamá: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: Corea del Sur)
- Corea del Sur: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: Panamá)
Grupo C: Marruecos avanza, México se la juega todo
- Marruecos: 6 puntos. +3 diferencia de gol. (siguiente rival: México)
- México: 2 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Marruecos)
- Brasil: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: España)
- España: 1 punto. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Brasil)
Grupo D: Argentina firme candidata, Italia a un paso
- Argentina: 6 puntos. +5 diferencia de gol. (siguiente rival: Italia)
- Italia: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Argentina)
- Cuba: 1 punto. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Australia)
- Australia: 0 puntos. –4 diferencia de gol. (siguiente rival: Cuba)
Grupo E: Estados Unidos arrasa, Francia y Sudáfrica definen
- Estados Unidos: 6 puntos. +11 diferencia de gol. (siguiente rival: Sudáfrica)
- Francia: 3 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Nueva Caledonia)
- Sudáfrica: 3 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Estados Unidos)
- Nueva Caledonia: 0 puntos. –7 diferencia de gol. (siguiente rival: Francia)
Grupo F: todo abierto entre Colombia, Noruega y Nigeria
- Colombia: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Nigeria)
- Noruega: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Arabia Saudita)
- Nigeria: 3 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Colombia)
- Arabia Saudita: 0 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Noruega).
El balance del Mundial Sub-20 tras la fecha 2
La segunda jornada dejó confirmados a cuatro clasificados (Argentina, Japón, Estados Unidos y Marruecos) y varias sorpresas: España y Brasil complicados con apenas un punto, y un Estados Unidos que se perfila como el equipo más dominante con un +11 en diferencia de gol.
La tercera fecha será decisiva para selecciones históricas como México, Brasil, España y Francia, que aún dependen de resultados para seguir en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.