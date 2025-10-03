Fase de grupos: las posiciones luego de la fecha 2 del Mundial Sub-20

La primera ronda del Mundial Sub-20 de Chile 2025 está cerca de llegar a su fin y la jornada 2 dejó partidos emocionantes donde, por ejemplo, la prensa de España se rindió a los pies de Gilberto Mora con sus goles . La tercera fecha y última de esta primera fase comenzará este mismo viernes 3 de octubre y los aficionados ya miran la tabla de posiciones.

Ya hay selecciones clasificadas a octavos de final, como Argentina, Estados Unidos, Marruecos y Japón. Si bien México cuenta con una de las grandes figuras latinas del Mundial Sub-20 , aún necesita que se den ciertos resultados en la tercera fecha para poder avanzar y estar entre los mejores 16 equipos del certamen.

Crédito: Mexsport

Tabla de posiciones del Mundial Sub-20 Chile 2025 tras la fecha 2

Grupo A: Japón ya está en octavos, Chile pelea por avanzar

Japón: 6 puntos. +4 diferencia de gol. (siguiente rival: Nueva Zelanda) Chile: 3 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Egipto) Nueva Zelanda: 3 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Japón) Egipto: 0 puntos. –3 diferencia de gol. (siguiente rival: Chile)

Grupo B: Ucrania y Paraguay mano a mano

Ucrania: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Paraguay) Paraguay: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Ucrania) Panamá: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: Corea del Sur) Corea del Sur: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: Panamá)

Grupo C: Marruecos avanza, México se la juega todo

Marruecos: 6 puntos. +3 diferencia de gol. (siguiente rival: México) México: 2 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Marruecos) Brasil: 1 punto. –1 diferencia de gol. (siguiente rival: España) España: 1 punto. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Brasil)

Grupo D: Argentina firme candidata, Italia a un paso

Argentina: 6 puntos. +5 diferencia de gol. (siguiente rival: Italia) Italia: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Argentina) Cuba: 1 punto. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Australia) Australia: 0 puntos. –4 diferencia de gol. (siguiente rival: Cuba)

Grupo E: Estados Unidos arrasa, Francia y Sudáfrica definen

Estados Unidos: 6 puntos. +11 diferencia de gol. (siguiente rival: Sudáfrica) Francia: 3 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Nueva Caledonia) Sudáfrica: 3 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Estados Unidos) Nueva Caledonia: 0 puntos. –7 diferencia de gol. (siguiente rival: Francia)

Grupo F: todo abierto entre Colombia, Noruega y Nigeria

Colombia: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Nigeria) Noruega: 4 puntos. +1 diferencia de gol. (siguiente rival: Arabia Saudita) Nigeria: 3 puntos. 0 diferencia de gol. (siguiente rival: Colombia) Arabia Saudita: 0 puntos. –2 diferencia de gol. (siguiente rival: Noruega).

El balance del Mundial Sub-20 tras la fecha 2

La segunda jornada dejó confirmados a cuatro clasificados (Argentina, Japón, Estados Unidos y Marruecos) y varias sorpresas: España y Brasil complicados con apenas un punto, y un Estados Unidos que se perfila como el equipo más dominante con un +11 en diferencia de gol.

La tercera fecha será decisiva para selecciones históricas como México, Brasil, España y Francia, que aún dependen de resultados para seguir en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.