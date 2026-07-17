FC Juárez vs. Club Puebla: dónde y en qué estadio se juega el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX concluye su actividad de este viernes 17 de julio con FC Juárez vs Club Puebla, con apuestas muy interesantes. El partido despierta expectativa entre los aficionados, que ya quieren conocer cuál será el estadio de este juego.

Los Bravos afrontan una nueva temporada con Pedro Caixinha al frente del proyecto deportivo y buscarán aprovechar la localía. Del otro lado, La Franja comienza una nueva etapa bajo la dirección técnica de Gerardo Espinoza. Juárez vs. Puebla se puede ver EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

Puebla durante el Clausura 2026|Crédito: @ClubPueblaMX / X

¿Dónde se juega FC Juárez vs. Club Puebla por el Apertura 2026?

El partido entre FC Juárez y Club Puebla se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. El inmueble, situado en la zona de El Chamizal.

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El Estadio Olímpico Benito Juárez fue inaugurado en 1980 y tiene una capacidad para 22.300 espectadores. Cuenta con una cancha de césped natural, pista de atletismo y forma parte de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El Estadio Olímpico Benito Juárez será clave para los Bravos

El conjunto fronterizo intentará hacer valer su condición de local desde el inicio del torneo. El apoyo de su afición ha sido uno de los factores que Juárez busca convertir en una fortaleza para tener mejores resultados durante el Apertura 2026.

Por su parte, Puebla llega con la intención de comenzar una nueva etapa bajo el mando de Gerardo Espinoza. La visita intentará sumar sus primeros puntos del Apertura en Ciudad Juárez.

Ettson Ayon celebrates his goal 2-0 of Juarez during the 17th round match between FC Juarez and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 25, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico., 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. between FC Juarez and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 25, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez

¿A qué hora se juega FC Juárez vs. Club Puebla en la Jornada 1 del Apertura 2026?

El encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 se disputará este viernes 17 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El historial entre ambos equipos refleja una paridad total. En 15 enfrentamientos oficiales, FC Juárez y Club Puebla registran 5 victorias por lado y 5 empates. Esto lo convierte al duelo en uno de los más abiertos de la Jornada 1 del Apertura 2026.

¿Dónde ver FC Juárez vs. Club Puebla?

El partido entre Juárez y Puebla lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis de mundo mundial.

