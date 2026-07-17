FC Juárez vs. Club Puebla: simulaciones y apuestas de la Jornada 1 del Apertura 2026

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa en este Viernes Botanero con el enfrentamiento entre FC Juárez y Club Puebla. Ambos equipos intentarán comenzar el torneo con una victoria después de campañas irregulares. Las casas de apuestas ya tienen un favorito y la inteligencia artificial también ofrece un pronóstico para este compromiso.

Los Bravos de Juárez encaran una nueva temporada con Pedro Caixinha al frente del proyecto deportivo y buscará aprovechar la localía para dar el primer paso. Puebla, por su parte, inicia una nueva etapa con Gerardo Espinoza como entrenador tras la salida de Albert Espigares.

Puebla durante el Clausura 2026|Crédito: @ClubPueblaMX / X

Cuotas y apuestas para Juárez vs Puebla

Las principales casas de apuestas colocan a Juárez como favorito para quedarse con los tres puntos en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Estas son las cuotas para el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026:

Gana Juárez: 1.67

Empate: 4.00

Gana Puebla: 4.80

Más de 2.5 goles: 1.71

Menos de 2.5 goles: 2.12

Ambos equipos anotan: sí 1.73; no 2.10

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Ettson Ayon celebrates his goal 2-0 of Juarez during the 17th round match between FC Juarez and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 25, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico., 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. between FC Juarez and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 25, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez

La predicción de la inteligencia artificial para Juárez vs Puebla

El análisis considera la condición de local de Juárez, el proyecto encabezado por Pedro Caixinha y el momento de Puebla con el nuevo proceso de Gerardo Espinoza. Además, el historial entre ambos clubes muestra una paridad absoluta.

En 15 enfrentamientos oficiales, Juárez y Puebla registran cinco victorias por lado y cinco empates. Sin embargo, el factor local y la estabilidad del cuerpo técnico inclinan ligeramente la balanza hacia los Bravos. Puebla, mientras tanto, buscará reaccionar con mejores resultados que la temporada anterior.

Probabilidades de la IA y marcador más probable

Con base en el contexto deportivo, el rendimiento reciente de ambos clubes, el historial y las cuotas de las casas de apuestas, la IA proyecta un 59 % de probabilidades de victoria para Juárez, un 23 % para el empate y un 18 % para Puebla. El marcador más probable es un 2-1 a favor de Juárez.

¿Dónde ver FC Juárez vs. Club Puebla?

El partido entre los Bravos de Juárez y la Franja de Puebla lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis de mundo mundial.

