Juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY viernes 17 de julio de la Jornada 1 del Apertura 2026

Este viernes 17 de julio, el balón vuelve a rodar con las emociones de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El plato fuerte de la televisión abierta llegará directo a las pantallas de TV Azteca con el tradicional Viernes Botanero, cuando los Bravos de Juárez reciban a la Franja del Puebla. El silbatazo inicial está pactado para las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México) en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez lo podrás ver por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

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¿Cómo llegan los equipos de Juárez y Puebla para este encuentro?

El conjunto comandado por la frontera norte llega a este debut con la ilusión renovada y buenas sensaciones tras una pretemporada muy sólida. Los Bravos culminaron su preparación de manera invicta en cuatro compromisos (G2, E2), destacando un reñido empate 1-1 ante los Colorado Rapids de la MLS el pasado 9 de julio.

A pesar del trago amargo del semestre anterior, donde volvieron a quedar fuera de la Fiesta Grande, la directiva juarense apostó por mantener la estructura de su plantilla y cuerpo técnico con el fin de marcar diferencias inmediatas en la temporada 2026-27. Su principal argumento será la fortaleza en casa: si contamos el Clausura 2026, Juárez ostenta tres victorias en sus últimos cinco juegos oficiales en el Olímpico Benito Juárez (E1, P1). La consigna es clara: hacer de su aduana un territorio impenetrable frente a un rival que históricamente sufre fuera de su feudo.

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Por su parte, la escuadra de la Angelópolis inicia el certamen con la urgencia de borrar las malas campañas que han arrastrado en los últimos torneos cortos. Puebla fue uno de los peores equipos del certamen pasado y cargan con una losa pesada cuando juegan lejos del Estadio Cuauhtémoc, registrando una alarmante marca de G2, E3, P12 en patio ajeno a lo largo del año futbolístico anterior.

Sin embargo, no todo es oscuridad para los camoteros. La pretemporada les inyectó una dosis de esperanza al registrar dos triunfos en tres cotejos (G2, P1), resaltando una vibrante victoria por 4-3 ante el Atlas el pasado 10 de julio. Con este impulso, La Franja saltará a la cancha fronteriza decidida a romper las apuestas y arrancar el torneo de forma sorpresiva con tres puntos en la bolsa.

