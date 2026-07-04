Este día será el DEBUT OFICIAL de Efraín Juárez con el Gyori Eto de Hungría?

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX trajo consigo el campeonato de la Máquina de Cruz Azul, quien de la mano de Joel Huiqui conquistó el décimo título en su historia luego de vencer en CU a los Pumas de la UNAM, escuadra que en ese momento era dirigida por Efraín Juárez.

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El entrenador mexicano desapareció de los medios al término del torneo, por lo que fue a través de un comunicado del club que se supo que este había abandonado el equipo con miras a un nuevo proyecto. Ahora, Efraín Juárez dirige en Hungría, más precisamente al Gyori Eto.

¿Cuándo es el debut oficial de Efraín Juárez con el Gyori Eto?

Fue hace unas semanas cuando Efraín Juárez fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Gyori Eto de la primera división de Hungría con miras al siguiente torneo. Un punto a destacar es que este club forma parte de la fase previa de la UEFA Champions League.

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Fue así como el club en turno apostó por Efraín Juárez para que este lidere un nuevo proyecto que consolide al Eto como uno de los cuadros más competitivos del país. Ante ello, vale decir que el mexicano ya tuvo su debut en un duelo de preparación con miras a la siguiente temporada.

Ante esta situación, vale decir que, si el calendario se mantiene como hasta ahora, Efraín Juárez hará su debut oficial con el Gyori Eto de la primera división de Hungría el próximo 7 de julio cuando su nuevo club se enfrente como visitante el Vikingur de Islandia en la fase previa de la eliminatoria para la Champions League.

¿Por qué Efraín Juárez fue criticado tras su salida de Pumas?

Muchos aficionados no dejan de criticar las formas que Efraín Juárez escogió para abandonar a Pumas luego de quedar cerca del título de Liga, pues consideran que el no haber mostrado la cara no es más que una señal de traición respecto a lo respaldado que fue por la fanaticada del Pedregal.