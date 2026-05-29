Fecha y Horario del México vs Australia, partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se enfrentarán en un amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo de México ante Australia este sábado 30 de mayo en el Estadio Rose Bowl de California, donde las escuadras harán parte de sus últimos apuntes de cara al Mundial.

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El amistoso internacional podrás verlo en vivo desde las 7:50 de la tarde, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del equipo de Azteca Deportes, en este cotejo que para México, es el penúltimo ante la inauguración del torneo Mundialista, restando el 4 de junio el cierre del ciclo midiéndose ante Serbia en Toluca.

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El lugar que ocupa México y Australia en el ranking de FIFA en mayo del 2026

México ocupa el sitio 15 en el ranking mundial de la FIFA, mostrando un invicto en los últimos cinco partidos con tres victorias y par de empates. El cuadro azteca en el último conteo subió un escalón y el 31 de mayo habrá un nuevo conteo en el que podría moverse su posición de acuerdo al resultado del juego vs Australia.

El equipo australiano por su parte está en el sitio 27 del mundo y sus dos últimos partidos los ha ganado, pero los tres anteriores fueron derrotas.

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