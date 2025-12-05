ÚLTIMA HORA: Rivales de la Selección Mexicana en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana ya conoce a sus tres rivales para la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Siendo cabeza el primer sector, el equipo dirigido por Javier Aguirre va a compartir el Grupo A junto a Sudáfrica, República de Corea y X, abriendo la competencia en la cancha del Estadio Ciudad de México frente al cuadro de África el próximo jueves 11 de junio del año entrante.

El primer partido de México vs Sudáfrica se va a jugar en la CDMX, posteriormente, el segundo duelo ante República de Corea va a tener como sede el Estadio Guadalajara, compromiso a disputarse el jueves 18 de junio. Finalmente, el cuadro nacional va a cerrar la primera etapa del certamen jugando ante Dinamarca, Macedonia, Irlanda del Norte o República Checa en el Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio. Las selecciones antes mencionadas van a disputar la ronda de repechaje para conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras conocer a los rivales de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, la Selección Mexicana conocerá los horarios de sus encuentros este sábado 6 de diciembre, fecha en la que será revelado el calendario de competencia en su totalidad con los 72 cruces de la primer etapa del certamen con sede en México, Estados Unidos y Canadá.