ÚLTIMA HORA: Rivales de la Selección Mexicana en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este viernes 5 de diciembre tuvo lugar el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Mexicana de Javier Aguirre ya conoce a sus contrincantes

Trofeo de la Copa del Mundo 2026
Getty Images
Las entradas para el Mundial 2026 saldrían a la venta a fines de 2025.
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
La Selección Mexicana ya conoce a sus tres rivales para la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Siendo cabeza el primer sector, el equipo dirigido por Javier Aguirre va a compartir el Grupo A junto a Sudáfrica, República de Corea y X, abriendo la competencia en la cancha del Estadio Ciudad de México frente al cuadro de África el próximo jueves 11 de junio del año entrante.

Te puede interesar: Sorteo Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY viernes 5 de diciembre para la definición de los partidos para la Copa del Mundo; bombos online y por internet

El primer partido de México vs Sudáfrica se va a jugar en la CDMX, posteriormente, el segundo duelo ante República de Corea va a tener como sede el Estadio Guadalajara, compromiso a disputarse el jueves 18 de junio. Finalmente, el cuadro nacional va a cerrar la primera etapa del certamen jugando ante Dinamarca, Macedonia, Irlanda del Norte o República Checa en el Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio. Las selecciones antes mencionadas van a disputar la ronda de repechaje para conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras conocer a los rivales de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, la Selección Mexicana conocerá los horarios de sus encuentros este sábado 6 de diciembre, fecha en la que será revelado el calendario de competencia en su totalidad con los 72 cruces de la primer etapa del certamen con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Selección Mexicana
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

