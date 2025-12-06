deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cuántos partidos ha jugado México en jueves y cuáles fueron sus resultados?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está por iniciar, por lo que es preciso que conozcas cuántos partidos ha disputado la Selección de México en jueves.

copa-mundial-fifa-2026-mexico-juegos-jueves.jpg
Instagram: Selección Mexicana
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Finalmente se conocieron los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , uno de los eventos más importantes que el mundo deportivo tendrá en esta década. Ante ello, vale decir que el primer juego tendrá como protagonista a la Selección de México, mismo que se llevará a cabo el jueves 11 de junio.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Tal y como menciona el calendario, el juego inaugural para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca. Ante ello, vale recordar cómo le ha ido a México cuando disputa encuentros mundialistas en estos días.

Copa Mundial de la FIFA 2026: Palmarés de México en partidos programados en jueves

A lo largo de la historia, la Selección de México ha disputado un total de seis encuentros mundialistas un día jueves, por lo que el que ocurrirá el próximo 11 de junio será el séptimo, un número de la suerte para los amantes de la numerología y que podría ser una “ventaja” más para el Tri.

Te puede interesar: ¿Qué resultados le dan a Toluca el pase a la final del Apertura 2025?

Te puede interesar: ¿Qué necesita Oscar Piastri para ser campeón de la F1?

El palmarés en este tipo de compromisos es claro, pues México acumula tres victorias por dos empates y solamente una derrota, misma que se dio en su primer enfrentamiento el 29 de junio de 1950 cuando cayó por 4-1 ante Yugoslavia. A partir de ahí son cinco los juegos en los que el Tri se mantiene invicto.

El 7 de junio de 1962 México derrotó a Checoslovaquia por 3-1, mientras que, en 1970, hizo lo mismo ante Bélgica. Posteriormente, el 25 de junio de 1998, igualó contra Holanda por 2-2, mientras que cuatro años después empató a un tanto contra Italia. Finalmente, el último juego de la Selección en jueves llegó el 17 de junio del 2010, cuando venció a Francia.

Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿En qué grupos de la muerte ha estado México?

Probablemente, los dos grupos más importantes en los que México ha estado, al menos en el pasado reciente, se dieron en el 2014 y 2018. En el Mundial de Brasil el Tri estuvo con el anfitrión, Croacia y Camerún, mientras que cuatro años después compartió sector con Alemania, Suecia y Corea del Sur.

México en el Mundial 2026
Lo mejor del Mundial México 2026
Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
"Es una apertura fantástica" Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México
Thumbnail
Mundial México 2026
Dinamarca, confiado en que será el rival europeo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita''
Thumbnail
Mundial México 2026
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol''
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
×
×