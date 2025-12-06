Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cuántos partidos ha jugado México en jueves y cuáles fueron sus resultados?

Finalmente se conocieron los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , uno de los eventos más importantes que el mundo deportivo tendrá en esta década. Ante ello, vale decir que el primer juego tendrá como protagonista a la Selección de México, mismo que se llevará a cabo el jueves 11 de junio.

Tal y como menciona el calendario, el juego inaugural para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca. Ante ello, vale recordar cómo le ha ido a México cuando disputa encuentros mundialistas en estos días.

Copa Mundial de la FIFA 2026: Palmarés de México en partidos programados en jueves

A lo largo de la historia, la Selección de México ha disputado un total de seis encuentros mundialistas un día jueves, por lo que el que ocurrirá el próximo 11 de junio será el séptimo, un número de la suerte para los amantes de la numerología y que podría ser una “ventaja” más para el Tri.

El palmarés en este tipo de compromisos es claro, pues México acumula tres victorias por dos empates y solamente una derrota, misma que se dio en su primer enfrentamiento el 29 de junio de 1950 cuando cayó por 4-1 ante Yugoslavia. A partir de ahí son cinco los juegos en los que el Tri se mantiene invicto.

El 7 de junio de 1962 México derrotó a Checoslovaquia por 3-1, mientras que, en 1970, hizo lo mismo ante Bélgica. Posteriormente, el 25 de junio de 1998, igualó contra Holanda por 2-2, mientras que cuatro años después empató a un tanto contra Italia. Finalmente, el último juego de la Selección en jueves llegó el 17 de junio del 2010, cuando venció a Francia.

Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿En qué grupos de la muerte ha estado México?

Probablemente, los dos grupos más importantes en los que México ha estado, al menos en el pasado reciente, se dieron en el 2014 y 2018. En el Mundial de Brasil el Tri estuvo con el anfitrión, Croacia y Camerún, mientras que cuatro años después compartió sector con Alemania, Suecia y Corea del Sur.