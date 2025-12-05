CONFIRMADO: Los DOS partidos que jugará la Selección Mexicana en CDMX en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante el Sorteo Final con sede en el Kennedy Center de Washington, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya tiene al contrincante para la INAUGURACIÓN en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio, siendo Sudáfrica el primer partido del certamen internacional.

Por otra parte, el segundo encuentro será ante la República de Corea, partido que se va a jugar en la cancha del Estadio Guadalajara el jueves 18 de junio y la Fase de Grupos se cierra ante Dinamarca, Macedonia, Irlanda del Norte o República Checa el 24 de junio de vuelta en el Estadio Ciudad de México. Las naciones antes mencionadas disputarán el repechaje para conseguir su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...