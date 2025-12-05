deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

CONFIRMADO: Los DOS partidos que jugará la Selección Mexicana en CDMX en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana disputará su primer y tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 y 24 de junio

Copa Mundial de la FIFA
Reuters
Copa Mundial de la FIFA
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Compartir

La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante el Sorteo Final con sede en el Kennedy Center de Washington, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya tiene al contrincante para la INAUGURACIÓN en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio, siendo Sudáfrica el primer partido del certamen internacional.

Por otra parte, el segundo encuentro será ante la República de Corea, partido que se va a jugar en la cancha del Estadio Guadalajara el jueves 18 de junio y la Fase de Grupos se cierra ante Dinamarca, Macedonia, Irlanda del Norte o República Checa el 24 de junio de vuelta en el Estadio Ciudad de México. Las naciones antes mencionadas disputarán el repechaje para conseguir su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
Thumbnail
Mundial México 2026
RÍO FERDINAND reconoce la historia de México en el futbol y su papel como organizador
Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
×
×