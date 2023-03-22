Revelan fecha y horario del sorteo de la Copa Oro 2023

La Selección Mexicana quiere volver a ser el gigante de la Concacaf. Este verano se disputará la Copa Oro 2023, torneo que hace un par de años el combinado dirigido por Gerardo 'Tata' Martino perdió en la Gran Final frente a Estados Unidos.

Con una nueva era, la de Diego Cocca al frente del representativo azteca, el entrenador argentino buscará su segundo título con los nuestros, pues primero buscará el campeonato de la Nations League. El primer paso será esta Fecha FIFA cuando se mida a Surinam y Jamaica, en donde buscará clasificarse en el Final Four, de hacerlo, previo a la Copa Oro disputaría dicho torneo.

La era de Diego Cocca con la Selección Mexicana inicia en Azteca Deportes

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Esta es la fecha y horario del sorteo de la Copa Oro



El certamen veraniego, que tendrá sede en Estados Unidos, como ya hace varias ediciones, primero debe definir la fase de grupos y el sorteo para conocer dichos duelos se realizará el próximo viernes 14 de abril, en el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams y los Chargers de la NFL, además de que será el recinto donde se jugará la gran final del torneo, en punto de la 1PM (tiempo del centro de México).

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