¿Cuándo son los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025?

Con Toluca, Pachuca, Tigres, Puebla, Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City en Cuartos de Final, ya hay fechas definidas para la Ronda Eliminatoria

Leagues Cup 2025
Oscar Rodríguez
Leagues Cup 2025
La Leagues Cup 2025 ya tiene a sus ocho equipos clasificados para disputar la Fase Eliminatoria. Luego de la Primera Etapa, en la que Toluca, Pachuca, Tigres, Puebla, Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City consiguieron su pase a la siguiente ronda del certamen entre Liga BBVA MX y Major League Soccer, ya hay fechas para la instancia de Cuartos de Final.

La primera Ronda Eliminatoria se va a disputar entre el 19 y 20 de agosto con horarios por definir. En la Fase Final de la competencia, las recompensas del torneo se van a dar a partir del Tercer Lugar, quien se quede con dicho puesto va obtener un boleto a la Concacaf Champions Cup. Por otra parte, los dos equipos que alcancen la Gran Final a jugarse el domingo 31 de agosto, también obtienen un lugar en la Concachampions. El campeón tiene como mayor recompensa el pase directo a la Ronda de 16 en el certamen de Concacaf.

Partidos de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Para definir los cruces en la instancia de Cuartos de Final, los encuentros se dieron en un orden inverso de clasificación: Liga BBVA MX 1 vs MLS 4, Liga BBVA MX 2 vs MLS 3, Liga BBVA MX 3 vs MLS 2, Liga BBVA MX 4 vs MLS 1.

  • Toluca (1 Liga MX) vs Orlando City (4 MLS)
  • Pachuca (2 Liga MX) vs LA Galaxy (3 MLS)
  • Tigres (3 Liga MX) vs Inter Miami (2 MLS)
  • Puebla (4 Liga MX) vs Seattle Sounders (1 MLS)

Por ahora, la organización no ha dado a conocer los horarios para los compromisos de la semana entrante, mismos que se van a disputar en Estados Unidos como todo el torneo.

