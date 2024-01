Leagues Cup 2024: Grupos, fechas y partidos del torneo Liga MX vs MLS

Luego del título obtenido por el Inter Miami en el año anterior, se dieron a conocer los grupos con los que se disputará la edición 2024 de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a la Liga BBVA MX con la MLS.

El torneo disputado en 2023 levantó mucha polémica por algunas decisiones arbitrales y también provocó que la afición cuestionara por qué los partidos se jugaban únicamente en Estados Unidos. Con la ‘espinita’ de haber sido superados por la MLS, la Liga BBVA MX buscará su revancha.

Te puede interesar: ‘Tiba’ Sepúlveda es trasladado al hospital por golpe en la cabeza

Fernando Gago habla del tiempo de recuperación de Chicharito

Los grupos de la Leagues Cup 2024

El sorteo se llevó a cabo y se definieron los grupos para la Leagues Cup 2024. Cabe recordar que cada sector está conformado por 3 equipos, siendo en total 15 conjuntos. América y Columbus Crew, como campeones de la Liga BBVA MX y de la MLS, se instalaron automáticamente en la fase de eliminación directa.

En el Oeste 2 estará Chivas junto al Galaxy, que se reencontrará con ‘Chicharito’ Hernández y San José Earthquakes, el ex de Cade Cowell. Son pocos los grupos en donde hay dos clubes de la Liga BBVA MX pero uno de ellos es el Oeste 1, en donde se ubican Pumas y Rayados, además del Austin FC.

El actual campeón, el Inter Miami con Leo Messi, Luis Suárez y compañía, también comparte grupo con dos equipos de la Liga BBVA MX como lo son Puebla y Tigres.

Oeste 1: Monterrey, Pumas y Austin FC.

Oeste 2: Chivas, San José Earthquakes y Galaxy.

Oeste 3: St. Louis City, FC Dallas y FC Juárez.

Oeste 4: Toluca, Sporting Kansas City y Chicago Fire.

Oeste 5: León, Portland Timbers y Colorado Rapids.

Oeste 6: Seattle Sounders, Necaxa y Minnesota United.

Oeste 7: LAFC, Vancouver, Xolos.

Oeste 8: Houston Dynamo, Real Salt Lake, Atlas.

4 semanas, 3 países, 2 ligas, 1 campeón. 🇲🇽🇺🇸🇨🇦

¡La pelota vuelve a rodar el 26 de Julio! ⚽🔥

🔜 #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/D5FNcFQuzQ — Leagues Cup (@LeaguesCup) January 31, 2024

Este 1: FC Cincinnati, New York City, Querétaro.

Este 2: Orlando City, Atlético de San Luis, Montreal.

Este 3: Tigres, Puebla, Inter Miami.

Este 4: Philadelphia Union, Charlotte FC, Cruz Azul.

Este 5: New England, Nashville, Mazatlán FC.

Este 6: Pachuca, New York Red Bulls, Toronto FC.

Este 7: Atlante United, Santos Laguna, DC United.

¿Cuándo inicia la Leagues Cup 2024?

El arranque de la Leagues Cup será el próximo viernes 26 de julio, mientras que la gran final se jugará el domingo 25 de agosto. Es decir, será un mes en donde viviremos las emociones del torneo.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Subastarán icónica servilleta de Lionel Messi