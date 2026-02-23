¡POLÉMICA EN LA NFL! La famosa jugada que no sería prohibida

El copresidente del comité de competencia de la liga, Rich McKay, afirmó que no ha visto ninguna propuesta de equipo para prohibir la jugada conocida como “tush push” y que, por lo tanto, no espera que haya un intento formal de vetarla en el corto plazo. McKay ofreció estas declaraciones tras una jornada de reuniones en el NFL Scouting Combine, donde los responsables del reglamento recaban las inquietudes de clubes y directivos.

¿Cuando habían intentado prohibir el “tush push”?

La postura de McKay refleja un enfriamiento del debate que dominó buena parte de la parte baja de la temporada anterior; la propuesta para prohibir la maniobra, presentada por los Green Bay Packers en 2025 no obtuvo los votos necesarios entre los propietarios y fracasó, lo que dejó la jugada legal pero bajo escrutinio. Ese intento previo, y la posterior discusión pública sobre seguridad y estética competitiva, son antecedentes que explican por qué cualquier nueva iniciativa necesitaría un sólido respaldo de franquicias para prosperar.

¿Todavía se puede prohibir el “tush push” en la NFL?

En su intervención McKay matizó que, aunque hoy no ha visto proposiciones formales, “nunca se sabe”: el proceso de cambio de reglas en la NFL es deliberativo y puede reactivarse si algún club eleva una moción concreta antes de las fechas límite establecidas por el calendario de la competición. Además, el comité continúa evaluando el juego desde varias aristas de seguridad, justicia competitiva y aplicabilidad arbitral antes de impulsar recomendaciones a los propietarios.

Para los equipos y aficionados, el mensaje de McKay supone, por ahora, tranquilidad, la jugada que fue emblema de algunos ataques de corto yardaje, y que más veces se asoció con los Philadelphia Eagles por su uso efectivo, seguirá siendo legal mientras no exista una propuesta formal y luego la aprobación requerida por la votación de dueños. No obstante, el asunto permanece en la agenda del reglamento y podría volver a reaparecer si cambian las dinámicas competitivas o surgen nuevos argumentos de seguridad.

