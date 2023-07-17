Así se vivieron los festejos en el Ángel de la Independencia

La final entre México y Panamá fue sin duda uno de los mejores partidos de la Copa Oro. Los dirigidos por Jaime Lozano cumplieron con el objetivo de levantar el campeonato y ahora tocará a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, decidir el destino del banquillo de la Selección Azteca

Tras el título de México, cientos de personas se volcaron al Ángel de Independencia a celebrar el triunfo 1-0 de la selección mexicana sobre la escuadra de Panamá, que le permitió quedarse con la Copa Oro.

Resumen: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Jaime Lozano da pistas sobre su futuro tras ganar la Copa Oro

Su presencia llevó al cierre de carriles centrales en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, por lo que automovilistas y el servicio de la línea 7 del Metrobús circulan por los carriles laterales.

El festejo ha atraído a familias completas, aprovechando la conclusión del ciclo escolar en varios planteles escolares de educación básica; así como a turistas. Cabe señalar que México buscaba su décimo segundo galardón de esta índole, mientras que la escuadra canalera quería alzar su primer trofeo en esta competencia.

Jaime Lozano terminó su contrato este domingo, cuando la Copa Oro llegó a su fin después de enfrentar la final entre la Selección Mexicana y Panamá. Y es que, Lozano sigue como director técnico interino y su permanencia no es un hecho aunque su deseo si es permanecer en la Selección Mexicana. La realidad es que no estaría descartado incuso para las próximas fechas FIFA, aunque también se habla de que hay candidatos fuertes, como Nacho Ambriz.

México logró levantar la Copa Oro luego de un par de años para el olvido para los nuestros, pues el conjunto nacional venía de fracasar rotundamente en el Mundial de Qatar 2022, además de una vergonzoza eliminación contra los Estados Unidos en la Nations Leagues.

Guillermo Ochoa es el jugador con más campeonatos (5) de Copa Oro 🇲🇽



🏆 2009

🏆 2011

🏆 2015

🏆 2019

🏆 2023#AztecaStats #FinalDeOro pic.twitter.com/WxlJpUO7QD — Azteca Stats (@AztecaStats) July 17, 2023

Te puede interesar: ¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana?

México encabeza el palmarés con 12 títulos, logrando el primero de ellos en 1965 ante Guatemala, cuando el certamen tenía como nombre Campeonato de Naciones de la Concacaf. Estados Unidos, que reinó hace dos años y que en esta edición no pudo llegar a la final y terminó en el tercer puesto, le sigue con siete.