Jaime Lozano da pistas sobre su futuro tras ganar la Copa Oro

La Selección Mexicana conquistó la Copa Oro 2023 bajo las órdenes de Jaime Lozano, quien llegó de manera emergente tras la salida del argentino Diego Cocca; el director técnico mexicano asumió el cargo de manera interina únicamente para la justa de la CONCACAF.

Tras haber terminado el verano del combinado azteca, el contrato de Jaime Lozano con la FMF (Federación Mexicana de Futbol) ha concluido, siendo el 16 de julio el último día de su acuerdo, ahora el estratega mexicano y el resto de su cuerpo técnico están en espera de la decisión que se tome sobre el futuro del banquillo de la Selección Mexicana.

Resumen: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

¿Cuándo termina el contrato de Jaime Lozano con México?

“Yo firmé un contrato para la Copa Oro, creo que a partir de ya estoy libre, los mexicanos no creemos a veces mucho en el proceso, yo la verdad si hubiera perdido esta final creo que habría que valorar otras cosas no sólo el resultado final, eso le valoro yo mucho a la selección de Panamá, que ha estado con un mismo técnico, que ha confiado en él, que es difícil ganarle, que eliminó Estados Unidos en la semifinal y creo que si confiamos un poquito más en el proceso los resultados van a ser inmensamente mejores”, informó Jaime Lozano sobre su futuro con la Selección Mexicana.

México con Jaime Lozano ganó cinco de seis encuentros posibles, el único descalabro que tuvo fue en contra de Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro 2023; en la final vencieron a Panamá por la mínima, gracias a una anotación en el minuto 88 de Santiago Giménez.

Jaime Lozano disponible para la Selección Mexicana

“Aún si hubiéramos perdido creo que habría que evaluar muchas más cosas que el resultado final, como se jugó la idea de juego si enganchamos con la afición o no, si ves un proceso a mediano o largo plazo con esos jugadores, si tienen afinidad por el técnico, yo valoraría muchas más cosas pero no hoy, desde hace mucho tiempo, esa decisión no me corresponde a mí, uno tiene que aprovechar las oportunidades, estar listo y no sé si en una semanas o en unos meses se tendrá que tomar una decisión y de mi parte siempre que puedo ayudar a la selección nacional estaré dispuesto”, confesó Lozano cuál es su análisis de la Selección Mexicana tras levantar la novena Copa Oro en su historia.

