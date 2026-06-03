5 fichajes que decepcionaron en la era de André Jardine con América

Desde su llegada al banquillo del Club América en junio de 2023, el estratega brasileño André Jardine creó una era histórica marcada por el tricampeonato. Sin embargo, en un mercado tan exigente como el de Coapa, no todos los refuerzos logran encajar y convencer a la afición americanista.

Analizamos cinco casos que, por rendimiento, expectativas o valoración, han generado dudas en el americanismo.

1. Víctor Dávila

El atacante chileno llegó al Nido con el cartel de figura, reflejado en un valor de mercado que rondaba los 6 millones de euros en Transfermarkt. Sin embargo, su adaptación ha sido compleja y su impacto en el marcador no ha sido el esperado; hoy, el mismo portal especializado ha ajustado su valor a 3 millones de euros, una caída del 50% que subraya la urgencia de ver la mejor versión del jugador si quiere consolidarse como el hombre diferencial que el equipo pagó.

Los 5 PEORES fichajes de André Jardine en su paso por América|Instagram / @victordavila07

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2. Juan "Pantera" Zuñiga

Apostar por el atacante colombiano buscaba dar mayor profundidad al ataque, pero el resultado ha sido hasta ahora limitado. A pesar de los esfuerzos por integrarlo, Zuñiga ha tenido dificultades para ganar el protagonismo necesario en un equipo con una competencia interna feroz. Su paso se ha visto marcado por la intermitencia, siendo una pieza que, de momento, no ha logrado convencer ni a la afición ni al cuerpo técnico de su peso ofensivo.

Los 5 PEORES fichajes de André Jardine en su paso por América|Instagram / Qlapanterazuniga

3. Alexis Gutiérrez

Su llegada al mediocampo azulcrema pretendía ofrecer variantes tácticas y frescura en la zona de creación. No obstante, Gutiérrez ha vivido una etapa marcada por la irregularidad. Su dificultad para amoldarse a la intensidad y al rigor táctico que demanda el esquema de Jardine le ha impedido ganar una regularidad necesaria para ser considerado un elemento clave, quedando relegado en la rotación del equipo.

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4. Allan Saint-Maximin

El extremo francés aterrizó en el fútbol mexicano rodeado de una expectativa mayúscula, avalado por su paso por la Premier League y un desequilibrio que prometía romper la liga. Lamentablemente, su estancia en el club fue una de las mayores decepciones recientes. La desconexión con el sistema táctico y una falta de compromiso defensivo evidente lo convirtieron en un jugador prescindible, incapaz de justificar la enorme inversión y la expectativa de ser el jugador estrella del plantel.

Allan Saint-Maximin of America during the 7th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on August 30, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

5. Javairô Dilrosun

Aunque su paso por Coapa ya es historia, el neerlandés representa uno de los capítulos más agridulces de la gestión Jardine. Llegado desde la Eredivisie con la etiqueta de figura europea, Dilrosun dejó destellos técnicos aislados pero nunca logró la consistencia necesaria para adueñarse de la titularidad. Su dificultad para adaptarse al ritmo del fútbol mexicano lo mantuvo como una pieza que, pese a las expectativas, nunca terminó de pesar en las instancias definitivas.

Javairo Dilrosun|Foto: Instagram

Nadie podrá negar que André Jardine marcó un antes y un después dentro del club americanista, sin embargo, también tuvo algunas cosas que no salieron como él y su cuerpo técnico esperaron, ¿A qué jugador agregarías en esta lista?

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