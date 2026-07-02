Es una de las figuras de Cruz Azul pero ya puede negociar libre con cualquier otro equipo

Primero se supo que Cruz Azul podía perder a Erik Lira y ahora, en medio de la planificación de la próxima temporada, la directiva sabe que otro de sus futbolistas puede irse gratis. Uno de los jugadores más importantes del equipo entró en una etapa contractual que podría cambiar su futuro en cualquier momento y abrir la puerta a ofertas de otros clubes.

Mientras Cruz Azul cambiará de estadio, se supo que Gabriel Fernández puede negociar para irse gratis a otro club. El delantero uruguayo todavía tiene contrato vigente con Cruz Azul, pero las conversaciones para una renovación quedaron estancadas por diferencias económicas entre ambas partes.

Cruz Azul enfrenta una situación clave con Gabriel Fernández

Aunque el vínculo del atacante termina oficialmente hasta diciembre de 2026, el reglamento de FIFA permite que un futbolista pueda iniciar contactos con otros equipos cuando entra en los últimos seis meses de contrato. Esa condición ya aplica para el Toro Fernández y cambia el panorama para La Máquina.

TE PUEDE INTERESAR:

La directiva cementera mantiene el interés de renovar al delantero, pero hasta ahora no existe un acuerdo cerrado. Mientras tanto, otros clubes ya podrían acercarse al entorno del jugador para conocer condiciones y explorar un posible precontrato de cara a la siguiente ventana de transferencias.

Gabriel “Toro” Fernández se convirtió en el héroe de Cruz Azul al anotar el gol de la victoria ante Santos Laguna|@toro_fernandez19

Gabriel Fernández ya puede escuchar ofertas según FIFA

La situación contractual del uruguayo se volvió sensible dentro de Cruz Azul. Gabriel Fernández sigue siendo considerado una pieza importante en el ataque y su posible salida representaría una baja relevante para el proyecto celeste.

El reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA, específicamente en el artículo 18.3, establece que un futbolista puede negociar libremente con otro club en la recta final de su contrato. Por esa razón, el delantero de 32 años ya no necesita autorización formal de Cruz Azul para iniciar conversaciones.

Los números de Gabriel “el Toro” Fernández con Cruz Azul

Desde su llegada a La Máquina, Gabriel Fernández alternó buenos momentos con problemas físicos que afectaron su continuidad. De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en las cifras de los jugadores, estas son las estadísticas del “Toro” con el Cruz Azul: