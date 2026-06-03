Final NBA 2026: HORARIO del juego entre Knicks y Spurs HOY miércoles 3 de junio

El momento más importante de la temporada, finalmente, ha llegado. La Liga Profesional de Baloncesto está a solo unos días de conocer al auténtico campeón de la campaña 2026, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles respecto al Juego 1 de la gran final de la NBA.

Los playoffs de la NBA

Será este miércoles 6 de junio cuando los amantes del baloncesto podrán disfrutar del Juego 1 entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, escuadras que demostraron ser lo mejor de la temporada 2026 de la NBA y que se medirán por el máximo galardón a partir de hoy.

¿Cómo llegan los Knicks a la final de la NBA?

Los Knicks sorprendieron a propios y extraños a lo largo de esta temporada 2026 de la NBA, pues después de más de 50 años de espera el equipo sueña nuevamente con el título de la máxima categoría del baloncesto de la mano de todas sus estrellas.

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Un punto a detallar es que los Knicks llegarán a esta final de la NBA muy descansados respecto a su rival pues, a diferencia de lo que ocurrió con los Spurs, Nueva York alcanzó el campeonato de Conferencia al vapulear a los Cavaliers en cuatro encuentros y tras un 4-0 final.

¿Cómo llegan los Spurs a la final de la NBA?

Del otro lado de la moneda están los Spurs de San Antonio, quienes vuelven a una final de NBA después de más de 10 años de ausencia y que batallaron contra viento y marea no solo para arribar a este duelo, sino para mantener su poderío como uno de los mejores de la temporada.

San Antonio echó a perder las principales apuestas luego de eliminar a los Oklahoma City Thunder, la escuadra favorita al título, en la final de Conferencia. Ahora, buscarán que su dominio y jerarquía sean suficientes para derrotar a su nuevo rival.