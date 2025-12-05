¿Campeonato arreglado? Fórmula 1 comete un grave error y revela al ganador de la Temporada 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está que arde y todo se definirá el próximo domingo 7 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dabi en donde Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen competirán por coronarse en el campeonato mundial de pilotos.

Si bien Norris está a la cabeza con una ligera ventaja sobre Verstappen y Piastri, respectivamente, el campeonato no está definido; sin embargo, la Fórmula 1 se adelantó a los resultados y reveló al que podría ser el ganador de este año.

Fórmula 1 comete error y se adelanta al ganador de la temporada 2025

La página oficial de la Fórmula 1 compartió una imagen en donde muestra algunos datos de Lando Norris entre los que incluye el campeonato de pilotos de a temporada 2025, misma que aun no concluye y que se encuentra en plena pelea contra Piastri y Verstappen.

El error no duró mucho tiempo y casi de inmediato lo modificaron; sin embargo, los usuarios del sitio tomaron captura de pantalla y la comenzaron a compartir en las redes sociales despertando sospechas y teorías conspirativas sobre que el británico podría ser ayudado a ganar su primer título.

Solo queda una carrera en la campaña y todo se definirá este domingo en el circuito de Yas Marina en donde Norris necesita por lo menos quedar por encima de su coequipero y de Verstappen para ganar el campeonato.

🚨 | ¡¡¡ La aplicación de la Fórmula 1 ya le dió el mundial a Lando Norris !!!



Vayan a fijarse ustedes mismos 😭😭 pic.twitter.com/AWkK4Veziv — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) November 30, 2025

Así marcha la clasificación de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris - McLaren: 408 puntos

Max Verstappen - Red Bull: 396 puntos

Oscar Piastri - McLaren: 392 puntos

George Russell - Mercedes: 309 puntos

Charles Leclerc - Ferrari: 230 puntos

Lewis Hamilton - Ferrari: 152 puntos

