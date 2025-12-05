deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¿Campeonato arreglado? Fórmula 1 comete un grave error y revela al ganador de la Temporada 2025

La página oficial de la Fórmula, 1 se adelantó en sus datos y publicó al que sería el ganador de esta temporada

gp-abu-dhabi-verstappen-norris-piastri-campeones-f1.jpg
Instagram: F1
Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
Compartir

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está que arde y todo se definirá el próximo domingo 7 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dabi en donde Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen competirán por coronarse en el campeonato mundial de pilotos.

Si bien Norris está a la cabeza con una ligera ventaja sobre Verstappen y Piastri, respectivamente, el campeonato no está definido; sin embargo, la Fórmula 1 se adelantó a los resultados y reveló al que podría ser el ganador de este año.

Te puede interesar: Checo Pérez sorprende con sus declaraciones, esto dijo sobre el Chicharito tras su penal fallado

Javier Aguirre Llega a Washington DC para el Sorteo Final del Mundial FIFA 2026

Fórmula 1 comete error y se adelanta al ganador de la temporada 2025

La página oficial de la Fórmula 1 compartió una imagen en donde muestra algunos datos de Lando Norris entre los que incluye el campeonato de pilotos de a temporada 2025, misma que aun no concluye y que se encuentra en plena pelea contra Piastri y Verstappen.

El error no duró mucho tiempo y casi de inmediato lo modificaron; sin embargo, los usuarios del sitio tomaron captura de pantalla y la comenzaron a compartir en las redes sociales despertando sospechas y teorías conspirativas sobre que el británico podría ser ayudado a ganar su primer título.

Solo queda una carrera en la campaña y todo se definirá este domingo en el circuito de Yas Marina en donde Norris necesita por lo menos quedar por encima de su coequipero y de Verstappen para ganar el campeonato.

Así marcha la clasificación de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Lando Norris - McLaren: 408 puntos
  • Max Verstappen - Red Bull: 396 puntos
  • Oscar Piastri - McLaren: 392 puntos
  • George Russell - Mercedes: 309 puntos
  • Charles Leclerc - Ferrari: 230 puntos
  • Lewis Hamilton - Ferrari: 152 puntos

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Ya hay fecha de prestación del monoplaza que usará Sergio “Checo” Pérez con Cadillac para la temporada 2026

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

Te Recomendamos

Thumbnail
Formula E
Del estadio a la pista: Carlos Guerrero 'Warrior' y la nueva era de Fórmula E | Podcast de Fórmula E
Thumbnail
Formula E
Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro
Thumbnail
Formula E
Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
×
×