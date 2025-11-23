Fórmula 1: ¿Qué necesita Norris, Piastri y Verstappen para ser campeón?

Con la descalificación de los monoplazas de la escudería de McLaren en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 por el desgaste irregular en los bloques de protección de sus autos no solo borró un podio histórico, sino que también apretó al máximo la lucha por el campeonato de pilotos.

Con los resultados luego de la descalificación, el británico Lando Norris se mantiene como líder con 390 puntos, pero su ventaja se redujo a 24 unidades sobre sus perseguidores directos. La gran novedad es que Max Verstappen, actual campeón de la categoría, igualó a Oscar Piastri en el segundo lugar con 366 puntos, dejando un escenario de tres contendientes con opciones reales de levantar el trofeo en GP de Abu Dhabi.

¿Qué necesita Lando Norris para proclamarse campeón?

Lando Norris tiene claro su objetivo para ser campeón: alcanzar los 425 puntos. Esa cifra lo haría inalcanzable para Verstappen y Piastri, asegurando matemáticamente el campeonato. Para lograrlo, necesita sumar al menos 35 puntos en los dos últimos Grandes Premios: el GP de Qatar, el Sprint en Lusail y la gran final en el GP de Abu Dhabi. Un triunfo en cualquiera de las dos carreras principales (25 puntos) más un buen resultado en el Sprint lo pondrían en la zona de seguridad.

Oscar Piastri y Max Verstappen parten desde la misma base: 366 puntos. Ambos requieren una combinación de victorias y errores de Lando Norris para arrebatarle el liderato. Con 58 puntos aún en juego, cualquiera de los dos podría superar al británico si logra dos triunfos y un podio adicional.

¿Cuáles son los criterios de desempate para el campeonato?

El detalle clave está en los criterios de desempate. Norris y Piastri suman 7 victorias cada uno, mientras que Verstappen acumula 6. Si al final del año se da una igualdad en puntos, el primer filtro será el número de triunfos. En ese escenario, Verstappen necesitaría al menos dos victorias más para ponerse por delante. Si persiste la paridad, se analizarán los segundos y terceros lugares obtenidos durante la temporada.

