McLaren reacciona al golpe en Las Vegas: ‘Pedimos perdón a Norris y a Piastri’

Duro golpe sufrió la escudería McLaren luego de ser descalificados sus dos monoplazas en el Gran Premio de Las Vegas por lo que sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, que se encuentran en plena lucha por el campeonato, junto con el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen.

Lando goes defensive off the start! 👀



This is the moment that opened the door for Max Verstappen to take the lead in Vegas 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/0CPR4FGnYv — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Lando Norris y Oscar Piastri, habían finalizado en segundo y cuarto lugar respectivamente. Horas después de la carrera, los comisarios confirmaron que el desgaste de los bloques de protección de ambos monoplazas estaba por debajo del espesor mínimo de 9 mm, lo que obligó a excluirlos de la clasificación final.

Andrea Stella, director del equipo, reconoció la magnitud del revés y ofreció disculpas públicas tanto a los pilotos como a los aficionados. “Durante la carrera, ambos coches experimentaron niveles altos e inesperados de porpoising no vistos en las sesiones de práctica, lo que provocó un contacto excesivo con el suelo”, explicó en un comunicado. El italiano subrayó que la infracción no fue intencional y que el equipo ya investiga las causas, incluyendo daños accidentales detectados tras la competencia.

Stella lamentó la pérdida de puntos en un momento clave de la temporada y aseguró que McLaren seguirá enfocado en las dos últimas citas del calendario. “Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. También pedimos disculpas a nuestros socios y aficionados, cuyo apoyo es tan importante”, añadió.

El propio Lando Norris expresó su frustración tras conocer la decisión de los comisarios. “Un final frustrante para hoy. Tuvimos que gestionar el coche hacia el final de la carrera y ahora sabemos que se debió a algunos problemas que lamentablemente nos llevaron a la descalificación”, señaló. El británico reconoció que perder tantos puntos es un golpe duro, aunque reafirmó que el equipo siempre busca maximizar el rendimiento.

¿Qué es el porpoising?

El porpoising es un fenómeno aerodinámico que provoca que los autos reboten violentamente en las rectas debido al efecto suelo.

El término porpoising (en inglés, “marsopeo”) describe el movimiento repetitivo de un monoplaza que sube y baja de manera brusca, similar al nado de un delfín. También se le conoce como bouncing.

Se origina por el efecto suelo, una técnica aerodinámica que busca que el coche se adhiera al asfalto gracias a la presión del aire bajo el piso.

Cuando el auto se acerca demasiado al suelo, la presión aumenta y lo “chupa” hacia abajo.

Al tocar el piso, el flujo de aire se interrumpe y el coche rebota hacia arriba.

Este ciclo se repite rápidamente, generando el característico movimiento de rebote

¿Cómo queda el campeonato de pilotos?

La sanción modifica de manera significativa el panorama del campeonato. Lando Norris (399 pts) mantiene una ventaja de 24 unidades sobre Oscar Piastri (366) en la tabla de pilotos, igualado con Max Verstappen (366), luego de que el neerlandés se llevara la victoria en Las Vegas. Con 58 puntos aún en juego entre el Gran Premio de Qatar, el Sprint y la última ronda en Abu Dhabi, la lucha por los puestos de privilegio se intensifica.

