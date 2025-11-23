deportes
ÚLTIMA HORA: Escudería de la F1 despediría a su director de equipo tras el GP de Las Vegas 2025

El GP de Las Vegas 2025 estuvo cargado de emociones y momentos insólitos dentro de la pista y, ahora, un equipo estaría dispuesto a dejar ir a su director

Director de equipo podría ser despedido tras el GP de Las Vegas 2025
Crédito: @F1 / X
Director de equipo podría ser despedido tras el GP de Las Vegas 2025
Rodrigo Acuña
AUTOMOVILISMO
El Gran Premio de Las Vegas 2025 fue algo accidentado, donde los dos McLaren fueron descalificados y Lewis Hamilton inició en el puesto número 20 de la parrilla . Sin embargo, el circuito ubicado en Estados Unidos continuó dejando material tras la victoria de Max Verstappen y una escudería de la Fórmula 1 estaría muy cerca de despedir a su principal director de equipo.

Aston Martin planea despedir a su director de equipo tras el GP de Las Vegas 2025

Según la prensa internacional, Aston Martin está dispuesto a despedir al director del equipo de F1 y CEO, Andy Cowell, luego del Gran Premio de Las Vegas 2025 . Resulta que la posición del exdirector de Mercedes High Performance Powertrains se ha vuelto insostenible luego de las recientes noticias de las salidas de varias figuras de diseño de alto nivel, como por ejemplo, el director de aerodinámica, Eric Blandin.

Andy Cowell
Crédito: Aston Martin F1 Team
Andy Cowell sería despedido de Aston Martin

Cabe destacar que Cowell asumió como director ejecutivo de Aston Martin, en reemplazo de Martin Whitmarsh, en octubre de 2024. Andy tomó las responsabilidades de director del equipo luego de una reorganización interna, y Mike Krack pasó a ser director de pista a principios de 2025. Ahora, todos los caminos indican que Cowell y la escudería británica partirán caminos de cara a la F1 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

Christian Horner podría suplantar a Andy Cowell en Aston Martin

Ante la inminente salida de Cowell, distintas fuentes como BBC Sport indican que Christian Horner, exdirector de Red Bull Racing, es uno de los posibles candidatos a suplantar al ingeniero británico. Sin embargo, la decisión por parte de Lawrence Stroll, dueño de la escudería, aún no ha sido oficial, por lo que en los próximos días podría haber novedades.

De todos modos, los reportes indican que Horner, quien fue despedido de Red Bull en julio, está presionando mucho para conseguir un papel de liderazgo en Aston Martin, junto con una participación en el equipo. No obstante, Stroll también maneja otros nombres para ocupar el puesto de Cowell, como por ejemplo Andreas Seidl, exdirector de McLaren.

Fernando Alonso se olvida del 2025 y ya piensa en la próxima temporada

Tras finalizar 13 en el GP de Las Vegas, Fernando Alonso afirmó que “este está siendo un año muy complicado” y que tanto él como la escudería están “centrados en 2026”. Además, a falta de dos carreras para finalizar el 2025, el piloto español lanzó una curiosa frase: “Me lo tomaré como celebración… por no conducir más este coche”, dejando en claro que su temporada 2025 no pasará a la historia.

Aston Martin
Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

