FOTO: Raúl Jiménez honró a Harry Kane de una manera que pocos han visto

Raúl Jiménez aprovechó sus días de descanso tras la eliminación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para compartir un momento que llamó la atención de los aficionados. El delantero publicó una imagen que lo vincula a Harry Kane que rápidamente se hizo viral y que mostró un recuerdo muy especial del torneo.

Durante sus vacaciones junto a su esposa Daniela Basso, Jiménez apareció usando el jersey del capitán de Inglaterra, una prenda que recibió tras el intercambio de playeras al finalizar el duelo de octavos de final entre ambas selecciones, que terminó 3-2 para los ingleses. Se dio justo cuando se hablaba del partido de Inglaterra contra Argentina, donde los europeos fueron eliminados.

Raúl Jiménez presumió la playera que Harry Kane le regaló

La fotografía dejó ver el jersey inglés con el dorsal 9 y el nombre de Harry Kane. Además, la camiseta conserva un detalle que suele quedar en este tipo de intercambios: debajo del escudo aparecen la fecha del encuentro y el nombre de México, un recuerdo del partido que disputaron ambas selecciones en el Mundial en el Estadio CDMX (ex Estadio Azteca).

TE PUEDE INTERESAR:



Por ser justo en el día en el que Inglaterra enfrentaba a Argentina en las semifinales del torneo, provocó múltiples reacciones entre los aficionados. Pues muchos interpretaron el gesto como una muestra de respeto hacia Kane y hacia un futbolista con el que compartió uno de los partidos más importantes de la competencia.

Harry Kane |Mexsport

Harry Kane y Raúl Jiménez construyeron su carrera en Inglaterra

El intercambio también tiene un significado especial por la trayectoria de ambos delanteros en el futbol inglés. Kane se convirtió en una figura histórica del Tottenham Hotspur antes de continuar su carrera en Bayern Múnich, mientras que Jiménez alcanzó su mejor nivel con el Wolverhampton Wanderers y posteriormente con el Fulham.

Tras finalizar su contrato con el Fulham, el delantero mexicano iniciará una nueva etapa con el Wolverhampton, club al que regresa con el objetivo de buscar el ascenso a la Premier League en la temporada 2026-27.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

