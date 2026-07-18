Fue Balón de Bronce en un Mundial, sufrió una dura lesión y regresó a Primera División con un gol

Un futbolista de tan solo 17 años maravilló a todo el mundo al ser reconocido como uno de los 3 mejores futbolistas de un Mundial, hecho que lo llevó a ganar un Balón de Bronce. Pero su carrera vino a menos y fue en México cuando sufrió una dura lesión. No obstante, ahora regresó a jugar en Primera División con el Atlante, equipo con el que marcó un gol en su vuelta a la Liga BBVA MX.

Eugenio Pizzuto fue quien ganó tal reconocimiento en el Mundial Sub-17 que se disputó en 2019, año en el que México llegó hasta la final, pero la perdió ante el anfitrión Brasil. El resultado fue lo de menos, ya que se dieron a conocer grandes prospectos como el ahora jugador del Atlante, Eduardo García y Efraín Álvarez, quien ahora milita en Chivas y recibió un golpe bajo en el inicio del Apertura 2026.

Eugenio Pizzuto fue quien ganó tal reconocimiento en el Mundial Sub-17 y ahora marcó un gol en su regreso a Primera División.|Atlante FC

De prospecto de crack a lesionarse gravemente

Pizzuto fue considerado un prospecto de crack, pero su carrera tomó un camino diferente en enero de 2020. Lo que tuvo que ser un momento agradable para recordar toda la vida se tornó una pesadilla y es que en el debut del mediocampista sufrió una terrible lesión.

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El canterano de Pachuca tenía pocos minutos en el terreno de juego cuando su pie derecho se trabó en el césped del Estadio Hidalgo, lo que ocasionó que sufriera una fractura de peroné y luxación de tobillo, que lo alejó de las canchas durante 8 meses.

Después de ello, su carrera no fue la misma, pese a que tuvo la oportunidad de irse a Europa con el Lille de Francia y el Braga de Portugal, para finalmente ser repatriado por Tigres en verano de 2023.

De la Liga de Expansión a la Liga BBVA MX

El jugador de 24 años no terminó por ganarse un lugar en la vasta plantilla de Tigres, por lo que a principios de este año fichó con el Atlante, que todavía militaba en la Liga de Expansión MX. No obstante, los Potros de Hierro regresaron al máximo circuito para esta Apertura 2026, al igual que Eugenio, quien fue el encargado de marcar el primer gol del equipo en su retorno al máximo circuito del futbol mexicano.