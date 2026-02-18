Fue campeón con América y hoy se retiraría a los 33 años tras casi perder la vida

Nicolás Castillo es el jugador que un día fue campeón con América, que podría retirarse a los 33 años, luego de casi perder la vida al sufrir una trombosis cuando formaba parte de la plantilla de las Águilas y que le costó estar fuera de las canchas bastante tiempo.

El periodista Bruno Sampieri fue quien reveló que el chileno tiene pensado colgar los botines, luego de que se rumorara un posible regreso al conjunto de Coapa, aunque terminó decantándose por firmar con el City Soccer FC que juega en la Segunda División de Estados Unidos.

Nico Castillo podría colgar los botines próximamente, según reportan desde su país.|@nicocastillo_30

“El otro día le pregunté si iba a seguir, pero no, Nico no va a seguir jugando”, declaró el chileno en su canal de YouTube. Con ello, el delantero pondría fin a una carrera en la que marcó 113 goles y 25 asistencias en 282 partidos disputados. Asimismo, la obtención de 9 títulos, entre ellos 2 con los azulcremas.

La vez que Nico Castillo se debatió entre la vida y la muerte con América

Castillo arribó al futbol mexicano en enero de 2017 al ser contratado con Pumas, club en que se ganó a los aficionados con grandes actuaciones, que también le valieron volver al futbol europeo con Benfica. Pero su estadía solo duró un semestre, por lo que regresó a la Liga BBVA MX, pero esta vez con el odiado rival.

América fichó al jugador de 33 años en enero de 2019 y conquistó 2 títulos: Una Copa MX y una Concachampions en 2019. Sin embargo, su estadía en el club de Coapa no fue la esperada debido a que sufrió una trombosis que casi le cuesta la vida.

Debido a este padecimiento, el campeón de América con la Selección de Chile fue operado muchas veces de urgencia y corría el riesgo de que le amputaran la pierna, pero finalmente logró sobrevivir y regresar a las canchas el 4 de julio de 2021 en un partido de pretemporada ante Santos Laguna.

Nico logró sobrevivir, aunque su carrera vino a menos, por lo que después de América pasó por Juventude de Brasil, Necaxa de México y City Soccer FC en Estados Unidos, así como la Universidad Católica y Santiago City en su país de origen.