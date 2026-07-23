Fue la gran joya de Chivas, las lesiones acabaron con su carrera y hoy dirige en Tercera División

El futbol es un deporte en el que la suerte influye, pues una mala ejecución o jugada puede cambiar el rumbo de tu carrera, como es el caso de Eugenio Pizzuto, quien fue Balón de Bronce en un mundial y ahora de a poco regresa a su nivel con Atlante. En estas historias entra la de un exjugador que fue la gran joya de Chivas, pero las lesiones lo acabaron. No obstante, hoy toma un camino diferente al dirigir en Tercera División.

Omar Arellano es el futbolista que pudo destacar en el futbol, pero las lesiones lo mermaron. Pese a nacer en cuna del Rebaño, inició su carrera en las Fuerzas Básicas en los Tuzos del Pachuca, pero muy joven fue comprado por el Guadalajara, donde destacó en sus inicios, pero el destino le tenía preparada una mala jugada, a tal grado que fue llamado futbolista de cristal.

La “Pina” fue presentado oficialmente como entrenador del Deportivo Cafessa, club que milita en la Liga TDP.|@cafessatlajo

Las lesiones de Omar Arellano

“Pina”, como le llaman sus más cercanos, estuvo en Chivas de 2007 a principios de 2013. En este lapso tuvo varias lesiones: entre ellas fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, musculares severas y complicaciones en la rodilla, pero ello se debió a un problema de malformación.

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En El Podcast de Chema Garrido reveló que tenía problemas en uno de sus esquiotibiales: "Tienes 80% contra 20%, cuando debe estar entre 60% y 40%, por eso te lesionas”, dijo en la entrevista.

La nueva etapa de Omar Arellano como entrenador

Arellano anunció su retiro de las canchas en 2025, tiempo en el que estaba a punto de terminar el curso de entrenador y así seguir los pasos de su padre, quien ha formado parte de las inferiores de Chivas, equipo que dirigió en la Primera División, al igual que al Necaxa.

La "Pina" fue presentado oficialmente como entrenador del Deportivo Cafessa, club que milita en la Liga TDP, la cual todavía no arranca. No obstante, el conjunto tendrá un duelo este viernes de preparación.