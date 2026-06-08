OFICIAL: Estrella de México se queda sin equipo a días de la Copa Mundial de la 2026™

A través de sus redes sociales, el equipo del Fulham FC ha anunciado de manera formal que el delantero mexicano, Raúl Jiménez, no continuará en la institución de Londres para la próxima temporada.

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La noticia llega justo cuando "El Lobo de Tepeji" se perfila y se concentra como el delantero centro titular indiscutible de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la 2026™, añadiendo una dosis extra de expectativa a su participación en el torneo.

¿Cuáles fueron los números de Raúl Jiménez con el Fulham?

Raúl Jiménez cierra un ciclo sumamente exitoso de tres años vistiendo la camiseta del Fulham. El atacante azteca llegó al club londinense por una cifra que hoy se lee como una auténtica ganga en el futbol moderno: apenas £5 millones de libras. A cambio, la inversión se pagó con creces sobre el terreno de juego.

Durante su estancia en Craven Cottage, Jiménez firmó los siguientes registros:

Partidos disputados: 116 encuentros oficiales.

116 encuentros oficiales. Goles anotados: 31 anotaciones.

31 anotaciones. Rol en el club: Trabajador incansable en la presión alta y referente en el ataque.

Más allá de la contundencia y la frialdad de los números, el impacto del mexicano caló hondo en la identidad de la institución. Raúl destacó por ser un profesional ejemplar fuera de las canchas, representando de gran manera los valores del Fulham en eventos comunitarios y logrando una conexión genial y sumamente cercana con los aficionados británicos, quienes recurrentemente le dedicaban cánticos en las gradas.

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¿Dónde jugará Raúl Jiménez al terminar la Copa Mundial de la 2026™?

Con la carta de libertad en su poder, el torneo de la FIFA se convierte en la vitrina perfecta para que el atacante defina su futuro inmediato. Los primeras especulaciones apuntan a un regreso a la Liga MX para vestir nuevamente la playera de las Águilas del América. Sin embargo, escuadras de la MLS en Estados Unidos y ofertas económicamente tentadoras desde el futbol de Arabia Saudita también tocan a la puerta del ariete de 35 años.

Por ahora, Raúl Jiménez tiene la mente fija en el debut de México, sabiendo que firmar una gran Copa Mundial de la 2026™ le abrirá las puertas de cualquier liga del planeta.

