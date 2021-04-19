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¡Todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga BBVA MX Femenil en FOTOS!

Regresó la Liga BBVA MX Femenil, tras una pausa por la fecha FIFA. Las últimas jornadas del Guardianes 2021, antes de que comience la liguilla del futbol femenil.

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