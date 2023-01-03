El futuro en el banquillo de la Selección Mexicana aún es una incógnita. Ha pasado poco más de un mes del fracaso del conjunto Azteca en el Mundial de Qatar 2022, el reemplazo de Gerardo Martino parece ser un volado para los directivos de nuestro país.

Luego de la catástrofe que fue la Copa del Mundo para México, Víctor Velázquez, directivo de Cruz Azul, adelantó, en su regreso a tierra nacional, tras viajar a la justa invernal, que buscarán a un entrenador con perfil mexicano, y que conozca bien el balompié de la Liga MX.

La Selección Mexicana se despidipó de Qatar | Protagonistas Extra

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David Medrano confirma futuro inmediato de la Selección Mexicana

En el programa de Los Protagonistas, nuestro insider, David Medrano, compartió que a pesar de estar en uno de los procesos más imporantes para la Selección Mexicana, al ser locales en próximo Mundial de 2026, y a poco más de 30 días del fracaso, aún no hay candidatos para dirigir al equipo Azteca.

"Faltan 28 días para que Yon de Luisa presente su informe final, y no, no hay un solo candidato; el primer paso es definir la estructura de la dirección de selecciones nacionales. ¿Jaime Ordiales va a seguir siendo el director? Ese es el primer paso.

"Hay una intención de formar una comisión, un consejo consultivo integrado por entrenadores, exjugadores, a lo mejor hasta por algún futbolista en activo. Entonces, siguen en esta etapa... No han platicado con niguno, porque todavía están en esos 60 días que pidió de Luisa", dijo Don Deivid.

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La Selección Mexicana podría jugar la Nations League con DT interino

Incluso, hace unos días, el mismo Medrano compartió que era muy probable que México jugará la Nations League con un técnico interino. El conjunto nacional disputará dos encuentros de dicho torneo en el mes de marzo: el 23 ante Surinam y el 26 contra Jamaica.

Hace unos años ocurrió algo parecido cuando la Selección Mexicana, de la mano de Ricardo Ferretti en 2015 (segundo interinato de tres que ha tenido con el equipo nacional), aseguró el pase a la Copa Confederaciones de 2017, luego de vencer a Estados Unidos por pizarra de 3-2, en tiempo extra.