Gabriel Milito “traiciona” sus principios en Chivas al ignorar esta regla de la Liga BBVA MX

Después de dos jornadas del Apertura 2026, Chivas vive una situación poco habitual. El equipo de Gabriel Milito aparece en el fondo de una clasificación que durante varios torneos dominó con amplia ventaja. Aunque existe una explicación para ese escenario, el dato marca un contraste con la identidad que había caracterizado al club.

Mientras el Guadalajara busca refuerzos, el equipo de Gabriel Milito ocupa el último lugar en la tabla de la Liga BBVA MX correspondiente a la Regla de Menores. Chivas suma 0 minutos, siendo el único club que todavía no aporta registros en este apartado, mientras América lidera con 390, seguido por Xolos con 372 y Necaxa con 334.

Gabriel Milito cambia una tendencia en Guadalajara

En torneos anteriores, Chivas era el equipo que encabezaba la clasificación de menores con una amplia diferencia respecto al resto de los clubes. El impulso constante a futbolistas formados en Verde Valle convirtió al Guadalajara en el principal referente de esta regla dentro del futbol mexicano.

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Ahora, con Gabriel Milito al frente, el panorama luce diferente en el arranque del torneo. Aunque la ausencia de los seleccionados juveniles explica el cero en la tabla, el técnico argentino todavía no ha podido mantener una de las tendencias que distinguían al club.

Chivas es último en la regla de menores por esta razón

La principal razón de este registro es la ausencia de varios futbolistas juveniles que normalmente tendrían participación con el primer equipo. Ocho jugadores del Guadalajara fueron convocados por la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, por lo que Milito no ha podido utilizarlos en las primeras dos fechas.

Entre ellos se encuentran Hugo Camberos, Samir Inda, Santiago Sandoval, Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete, Yohan Orozco, Carlos Hernández y Diego Covarrubias. Todos forman parte de la generación que habitualmente aporta minutos para cumplir con la regla.

🇲🇽 ¡Gran actuación de nuestros Rojiblancos para darle el triunfo a @miseleccionsubs en el Premundial ante Costa Rica! 🇨🇷



Con goles de Hugo Camberos y Santiago Sandoval, México vence 2-0 y continúa con paso firme. pic.twitter.com/2dYKjGi0gt — CHIVAS (@Chivas) July 28, 2026

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La regla de menores todavía puede cambiar para Chivas

La situación se verá modificada en las próximas semanas. Los minutos que acumulen los ocho futbolistas rojiblancos con la Selección Mexicana Sub-20 serán considerados para la regla de menores, por lo que Guadalajara espera escalar posiciones una vez que esos registros se hagan oficiales.

Además, el club aún tiene margen suficiente para alcanzar la meta de 1,170 minutos exigida por el reglamento durante el resto de jornadas del Apertura 2026.

