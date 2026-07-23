La cantidad de dinero que invirtió Chivas en refuerzos para intentar ganar el Apertura 2026

Chivas afronta el Apertura 2026 con una de las plantillas más fuertes de los últimos años. La directiva modificó su estrategia deportiva y respaldó el proyecto con una inversión importante en incorporaciones. Esa apuesta colocó al club entre los equipos con mayor gasto de la Liga BBVA MX y elevó las expectativas rumbo al campeonato.

La cifra supera los 30 millones de dólares en refuerzos desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo, de acuerdo con distintos reportes cercanos al Club Deportivo Guadalajara, que tiene este calendario. Ese monto corresponde a siete incorporaciones realizadas entre el mercado de verano de 2025 y el de invierno, antes de completar el plantel para el Apertura 2026.

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La cantidad de dinero que invirtió Chivas desde la llegada de Milito y para el Apertura 2026

El primer bloque de fichajes estuvo integrado por Bryan González, Richard Ledezma, Diego Campillo y Efraín Álvarez. Después llegaron Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Jonathan Pérez.

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Para el Apertura 2026 también se incorporaron Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos jugadores que destacaron en el torneo anterior y reforzaron una plantilla que ya venía en crecimiento.

Gabriel Milito confía en el proyecto de Chivas

Los resultados comenzaron a reflejarse con el regreso del Guadalajara a la Liguilla en torneos consecutivos y la clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027. En el comienzo del Apertura 2026, Milito aseguró que considera a su equipo candidato al título, al destacar la evolución del plantel durante el último año y el trabajo realizado desde su llegada.

Las Chivas y los Diablos Rojos del Toluca arrancarán su participación en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con un enfrentamiento en el Estadio Akron|Crédit: @chivas

El entrenador argentino explicó que el grupo cambió de manera importante respecto al que recibió un año atrás. También afirmó que cuenta con un plantel preparado para competir por el campeonato. En la misma línea, Luis Romo reconoció que el único objetivo del equipo es levantar el título y señaló que los refuerzos llegaron precisamente para cumplir esa meta.

Chivas busca que la inversión se refleje con un campeonato

Según Transfermarkt, las altas del Apertura 2026 representan un valor de mercado conjunto de 26,7 millones de euros, con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda como los movimientos más relevantes del verano. Ahora, el reto para Chivas será convertir su inversión en un título de liga, algo que no consigue desde el Clausura 2017.

