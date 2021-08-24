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Gaby López imparable, de Tokio a Escocia

De abanderada de la delegación mexicana y participante olímpica a disputar el último Major del año en Carnoustie Golf Links.

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Escrito por: Azteca Deportes

La golfista profesional mexicana, Gaby López, ha tenido bastante actividad dentro de lo que ama y le apasiona realizar. Este año, uno de sus más grandes compromisos fue representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y no nada más como abanderada de la delegación mexicana si no como competidora olímpica.

Posteriormente, López, viajó a Escocia para tener una semana ajetreada y disputar el último Major del año en Carnoustie Golf Links. En el torneo AIG Women´s Open finalizó en el T29 ejecutando 286 golpes totales (-2), ha asegurado que es uno de los mejores campos en el que ha jugado.

Lo que va de este año Gaby López se encuentra imparable y realmente satisfecha por el trabajo realizado en veintisiete semanas al año en diez meses en los cuales ha viajado constantemente. Si su trabajo es de tiempo completo el entrenamiento al que se somete lo es aún más, debemos precisar que cuando se encuentra en México su entrenamiento es desde las 7:30AM a 4:00PM, cumpliendo con su rutina en el gimnasio de 4:30 a las 6:00 horas.

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Actividad golfística de Gaby López este 2021

Dos veces acreedora del título de la LPGA y ganadora del Diamond Resort Tournament of Champions.

21 de enero de 2021. Diamond Resorts Tournament of Champions by Insurance Office of America. 273 (-11) T11.

25 de febrero de 2021. Gainbridge LPGA. 147 (+3) CUT.

4 de marzo de 2021. LPGA Drive On Championship by Volvik at Golden Ocala. 285 (-3) T14.

25 de marzo de 2021. Kia Classic. 289 (+1) T51.

1 de abril de 2021. ANA Inspiration. 283 (-5) T25.

21 de abril de 2021. HUGEL AIR PREMIA LA Open. 288 (+4) T65.

29 de abril de 2021. HSBC Women´s World Championship. 277 (-11) T7.

06 de mayo de 2021. Honda LPGA Thailand. 270 (-18) T9.

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26 de mayo de 2021. Bank of Hope LPGA Match Play hosted by Shadow Creek. T42.

03 de junio de 2021. US Women´s Open. 295 (+11) T41.

17 de junio de 2021. Meijer LPGA Classic for Simply Give. 274 (-14) T25.

24 de junio de 2021. KPMG Women´s PGA Championship. 148 (+4) CUT.

01 de julio de 2021. Volunteers of American Classic. 270 (-14) T3.

14 de julio de 2021. Dow Great Lakes Bay Invitational. 139 (-1) CUT.

12 de agosto de 2021. Trust Golf Women´s Scottish Open. 281 (-7) T15.

19 de agosto de 2021. AIG Women´s Open. 286 (-2) T29.

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