Gales vs Ghana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY martes 2 de junio, amistoso en el Cardiff City Stadium; marcador online

Sigue la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Previo al inicio de la competencia que arranca el 11 de junio, las selecciones disputan partidos amistosos para cerrar su preparación y llegar en buena forma al evento con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Dirigidos por Carlos Queiroz, el conjunto de África visita a Gales en Cardiff para cerrar filas antes de encarar el evento del verano. Del otro lado, el cuadro de 'Los Dragones' comandado por Craig Bellamy, no pudo obtener un lugar en la competencia.

La Selección de Ghana comparte el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a Panamá, Inglaterra y Croacia, teniendo su debut el 17 de junio frente a los Canaleros. Posteriormente, en la Fecha 2 se miden a la escuadra de 'Los Tres Leones' el 23 de junio y cierran la Fase de Grupos el 27 de junio contra los subcampeones de Rusia 2018.