Toluca - Rayados: Gerardo Arteaga se retiró a los vestidores en pleno partido y fue por algo que nadie imagina

El arranque del Clausura 2026 dejó muy malas sensaciones en Rayados de Monterrey. El equipo perdió como local 1-0 ante Toluca y Hugo González, quien tuvo un cruce con la afición , le tapó un penal a Sergio Canales en los últimos minutos. Por si fuera poco, una secuencia no pasó desapercibida: la salida de Gerardo Arteaga.

Más allá de la derrota frente a los Diablos Rojos, el foco de atención se desplazó rápidamente hacia Arteaga. El lateral se marchó directamente rumbo a los vestidores apenas fue sustituido, sin sentarse en el banquillo ni intercambiar un saludo visible con Domènec Torrent.

La polémica salida de Arteaga en el partido de Rayados y Toluca

En las redes sociales, el debate giró en torno a un supuesto enojo del lateral mexicano por el cambio cuando su equipo perdía por la mínima . Algunos lo interpretaron como un gesto de inconformidad hacia el técnico español, mientras que otros incluso lo vincularon con versiones de tensiones internas en el vestidor. Sin embargo, la explicación oficial fue muy distinta a lo que muchos imaginaban.

Tras el encuentro, Domènec Torrent aclaró la situación en conferencia de prensa y disipó parte de los rumores. "Arteaga se encuentra muy mal de la panza, no sé si tendrá una gastroenteritis", señaló el DT y explicó: "Se mareó y estuvo a punto de perder el sentido".

Según Torrent, la situación fue inesperada. Incluso reconoció que, en un primer momento, pensó que el jugador había sufrido una dolencia muscular. Sin embargo, estas declaraciones del entrenador no fueron suficientes para ponerle fin a las dudas de los aficionados.

La secuencia que contradice lo dicho por Torrent sobre Arteaga

El cambio se produjo al minuto 58, cuando Luis Reyes ingresó al terreno de juego. Las cámaras captaron un breve intercambio de palabras entre Arteaga y el cuerpo técnico antes de que el futbolista tomara el túnel rumbo a los vestidores, lo que alimentó aún más la polémica. Por el momento, el jugador no aclaró la situación.