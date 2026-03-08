El mensaje de Germán Berterame a Javier Aguirre en triunfo de Inter Miami

El delantero Germán Berterame fue reconocido como Icon of the Match luego de la victoria de Inter Miami frente a DC United en partido correspondiente a la MLS , en un encuentro donde su intensidad y participación ofensiva resultaron determinantes para el marcador final. Aunque no anotó, su intervención fue clave en la jugada que derivó en el gol de Rodrigo De Paul, el cual selló el triunfo del conjunto liderado por Lionel Messi.

En el segundo tiempo, Berterame presionó la salida de la defensa rival y logró provocar un error que abrió espacio para el ataque. Con inteligencia, filtró el balón hacia la zona de peligro, donde De Paul apareció para definir con precisión y marcar el tanto que inclinó la balanza a favor de Inter Miami. La acción reflejó la capacidad del delantero para generar oportunidades incluso sin ser el protagonista directo en la definición.

¿Por qué fue reconocido Germán Berterame con el Icon of the Match?

La MLS, en su estrategia de destacar figuras dentro de cada partido, nombró a Berterame como Icon of the Match. Este galardón, que busca resaltar al jugador más influyente en el desarrollo del juego, recayó en el atacante de la Selección Mexicana gracias a su aporte táctico y su incansable trabajo en la ofensiva. Para el futbolista, este reconocimiento significa un impulso en su adaptación al futbol estadounidense y un escaparate mediático que lo coloca en el radar de la afición internacional.

El reconocimiento como Icon of the Match no solo premia su actuación puntual, sino que también abre expectativas sobre su rol en la temporada. Con la MLS en pleno auge mediático, Germán Berterame tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los referentes ofensivos del torneo y, al mismo tiempo, fortalecer sus posibilidades de estar en la lista definitiva de Javier Aguirre en la Selección Mexicana de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

