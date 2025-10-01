¡Ojo con Gilberto Mora! El crack mexicano de 16 años que preocupa a España

Este miércoles, la Selección Mexicana Sub-20 se enfrenta a su similar de España en la Jornada 2 del Mundial Sub-20 Chile 2025, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos rumbo a los octavos de final. Y en la previa, la prensa española ha puesto especial atención en una figura que ya empieza a brillar con luz propia: Gilberto Mora.

¡El retiro de una leyenda! Jesús Corona habla antes de colgar los guantes | TV Azteca Deportes

¿Qué dice la prensa española de Gilberto Mora?

El mediapunta de apenas 16 años, surgido de Xolos de Tijuana, ha sido señalado como “la mayor amenaza para España” por el diario AS, que destaca su madurez futbolística y experiencia en la élite pese a su corta edad. Mora fue fundamental en el empate 2-2 ante Brasil en el debut del conjunto Azteca, donde participó en los dos goles y mostró una efectividad del 90% en sus pases.

También te puede interesar:



Mundo Deportivo también se rindió ante el talento del juvenil mexicano, resaltando su visión de juego, movilidad y capacidad para marcar diferencias. “No todos los días aparece un jugador con tanto potencial a tan corta edad”, publicó el medio catalán, que lo coloca en el radar de clubes europeos emergentes.

España llega presionada tras caer ante Marruecos en la primera jornada, por lo que necesita una victoria para mantenerse con vida en el torneo. México , por su parte, sabe que un triunfo lo acercaría a la clasificación, incluso como uno de los mejores terceros lugares.

¿A qué hora será el partido México vs España?

El partido se jugará en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) que podrás seguir a través del sitio de Azteca Deportes. En la cancha, Gilberto Mora buscará reafirmar su condición de líder futbolístico de la generación Sub-20, mientras que España intentará frenar al joven que ya ha superado récords históricos, incluso comparables con figuras como Lamine Yamal y Pelé, según algunos conocedores.

La expectativa es alta. Gilberto Mora no solo representa el futuro del futbol mexicano, sino también una amenaza real para una selección española que no puede permitirse otro tropiezo.

