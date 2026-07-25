Gilberto Mora reveló si tiene ofertas de Europa sobre la mesa y sorprendió con sus palabras

El futuro de Gilberto Mora sigue siendo uno de los temas que más interés genera en la Liga BBVA MX. Tras su buen momento con Xolos de Tijuana y el crecimiento que mostró después del Mundial 2026, el juvenil habló sobre las versiones que lo colocan cerca del futbol europeo, aunque dejó abierta la incógnita durante los primeros instantes de su entrevista.

Después de marcar el gol del triunfo de Xolos en la Jornada 2, Gilberto Mora fue consultado sobre el interés de Europa. Ahí respondió a las preguntas sobre un posible salto al Viejo Continente. El atacante explicó cuál es su situación actual y sorprendió al asegurar que, hasta ahora, no tiene noticias sobre alguna oferta formal.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Gilberto Mora reveló qué sabe sobre su futuro en Europa

El futbolista fue consultado directamente sobre si existen propuestas para salir de México. Su respuesta fue clara. “Hasta ahorita no me ha llegado nada. Voy a enfocarme en el club. Mi representante no me ha dicho nada. Los tiempos de Dios son perfectos, yo voy a disfrutar y pues esperemos que se dé”, sostuvo en diálogo Fox.

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Las palabras del canterano llegan después de varias semanas de rumores. Su desempeño en el Mundial y el inicio del Apertura 2026 hicieron crecer las versiones sobre el interés de equipos europeos. Sin embargo, el jugador dejó claro que su atención está puesta en seguir compitiendo con Xolos y mantener el nivel mostrado en la cancha.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

Gilberto Mora mantiene el foco en Xolos

El joven mexicano explicó que su prioridad es seguir acumulando minutos y responder dentro del terreno de juego. Mientras no exista una negociación concreta, Morita continuará trabajando bajo las órdenes de Sebastián Abreu y buscando aportar al equipo en cada jornada del campeonato.

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Por ahora, Gil Mora evita pensar en un posible traspaso ya que aún no tiene 18 años. Su mensaje fue de tranquilidad y paciencia. Aunque reconoció que espera una oportunidad para jugar en Europa en el futuro, insistió en que hoy no conoce ninguna oferta y que confía en que ese momento llegará cuando corresponda.

El mercado sigue abierto para el juvenil mexicano

Con el mercado de fichajes todavía en movimiento, el nombre de Gilberto Mora seguirá apareciendo entre los jugadores mexicanos con mayor proyección. Mientras tanto, el delantero continuará enfocado en Tijuana, con el objetivo de sostener su rendimiento, seguir creciendo en la Liga MX y, en el futuro, dar el salto a Europa.