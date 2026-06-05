Giorgos Giakoumakis le cierra la puerta a un regreso a Cruz Azul: qué pasará con él

Mientras que el PAOK de Grecia dejó en clara su postura sobre Giorgos Giakoumakis, el jugador le estaría cerrando la puerta a un regreso a Cruz Azul. Tras ganar la Décima, la directiva no descansa y planifica la plantilla para el Apertura 2026. Sabiendo que se termina el préstamo del delantero griego que no logró consolidarse en La Noria, parece no querer volver.

El punta de 31 años milita a préstamo en el PAOK de Salónica. El atacante helénico ha recuperado su mejor versión en su tierra natal, registrando una gran regularidad y goles que han despertado el interés del conjunto de Salónica por retenerlo de forma definitiva. Sin embargo, lo que pasará con él depende de las negociaciones con Cruz Azul, que tendría otra baja.

Giorgos Giakoumakis podría irse del equipo a Grecia, pero también existe a opción de que Cruz Azul se lo quede ante la caída de Luka Jovic|@giakoum9_official

La postura de Giorgios Giakoumakis sobre un regreso a Cruz Azul

El panorama del futbolista europeo parece estar completamente alejado de la Liga BBVA MX. De acuerdo con información revelada por el periodista Armando Melgar, existe un quiebre total entre las intenciones del delantero y la institución celeste, lo que hace inviable una segunda etapa en el club. Por su parte, el cuerpo técnico de Joel Huiqui tampoco contempla su regreso.

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El "muro" económico que traba la salida definitiva de Giorgios Giakoumakis de Cruz Azul

A pesar del mutuo deseo de separar sus caminos, la operación para que permanezca en Grecia se ha topado con una barrera financiera compleja. La directiva de Cruz Azul ha dejado en claro que no pretende un nuevo préstamo y que la única vía de salida es una venta definitiva.

Giorgos Giakoumakis es el delantero ideal para Monterrey|Crédito: Instagram / @giakoum9_official

El monto estimado de un posible traspaso incluye un precio de salida de 5 millones de euros aproximadamente. En tanto, el salario anual del jugador es cercano a los 2.5 millones de euros por temporada. Es decir, cifras complejas para el PAOK.

Los números de Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul:

40 partidos jugados

23 encuentros como titular

9 goles convertidos

8 asistencias aportadas

8 tarjetas amarillas y 0 rojas.