Marcó un gol en el Mundial 2026, ahora será el RIVAL de Chivas en agosto

Chivas continúa con su preparación rumbo al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, también está consciente que debe destacar a nivel internacional y qué mejor forma de hacerlo que a través de una buena participación en la próxima edición de la Leagues Cup.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Es precisamente en este torneo, que enfrenta a los mejores equipos de la Liga BBVA MX y la MLS, que Chivas se medirá a un futbolista que destacó por su participación con la Selección de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde anotó una linda diana.

¿A qué rival enfrentará Chivas en la Leagues Cup? Así marcó un gol en el Mundial 2026

Petar Musa es un futbolista que destacó en su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Croacia, la cual quedó eliminada en la primera ronda de eliminación directa pero que, sin embargo, presenció una linda diana de parte de este delantero de 28 años de edad.

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🇭🇷✨ In 2024, Petar Musa moved from Benfica to MLS team FC Dallas for a club record fee of €9m. 💰



Since joining the MLS, he has 48 goals + 13 assists in 80 appearances.



Now, Musa has scored on his World Cup debut for Croatia. ✅🥹 pic.twitter.com/Z6nGZTxOd9 — EuroFoot (@eurofootcom) June 17, 2026

El atacante fue titular en el debut mundialista de Croacia durante la derrota ante Inglaterra por 4-2, misma en donde se estrenó con un gol. Curiosamente, este delantero tendrá que enfrentar a Chivas durante el mes de agosto, más precisamente en la Leagues Cup 2026.

Musa forma parte de la MLS, más precisamente de la plantilla del FC Dallas, uno de los clubes más representativos del futbol norteamericano. Es así como Chivas se dice listo para enfrentar a un jugador que ya sabe lo que es estrenarse en una Copa Mundial de la FIFA con su selección y que acumula 12 goles en 13 juegos con su club en este año.

¿Cuál es el calendario de Chivas en la Leagues Cup?

Mientras Chivas se prepara para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, vale decir que el Rebaño también disputará la primera ronda de la Leagues Cup 2026, misma en donde se medirá al LAFC, el FC Dallas y el Seattle Sounders el 5, 8 y 12 de agosto, respectivamente.