¡10 millones sería un fracaso! ¿Cuántas ventas espera el GTA VI en su primer día?

Restan algunos meses para que el mundo de los videojuegos disfrute de uno de los títulos más esperados no solo de este año, sino de todos los tiempos. El GTA VI es una completa realidad, por lo que no está de más conocer curiosidades respecto a su lanzamiento al mercado.

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Como sabes, será el 19 de noviembre cuando el GTA VI se lance oficialmente a lo largo del globo terráqueo. Rockstar Games, quien es el creador de este título, espera millones y millones de ventas, mismas que se tienen que dar desde el primer día para que no sea considerado un fracaso en cuanto a compras se refiere.

¿Cuántos millones espera vender el GTA VI en su primer día?

Strauss Zelnick, el CEO y la persona más importante dentro de Take Two, está consciente del impacto que este videojuego tendrá a lo largo del mundo. Por tal motivo, entiende que se deben vender millones de copias prácticamente desde el día 1 de su lanzamiento.

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RockstarGames will show GTA VI at the FIFA World Cup 2026



At least, that’s what the sports resource The Touchline says, which gives out info for exclusive



In theory, everything converges: the FIFA championship is a world event, the scale of which corresponds to the hype around… pic.twitter.com/11RjpKOFnX — Jason Duval (@rodionraf) May 13, 2026

De hecho, el CEO de Take Two es claro en mencionar que las expectativas son tan altas como aterradoras, pues ni siquiera diez millones de copias vendidas durante el primer día del lanzamiento del GTA VI serían consideradas importantes o satisfactorias para Rockstar Games.

Dicho lo anterior, el CEO de la empresa considera que un total de 25 millones de copias vendidas en su primer día de lanzamiento serían números estables en cuanto a los costos de producción que ha tenido el Grand Theft Auto VI, una cifra que es, incluso, superlativa para distintos modelos de videojuegos.

¿Cuánto costará el GTA VI?

En el pasado se mencionó que el GTA VI tendría un costo superior a los 100 dólares, esto después de considerar que Rockstar Games ha desembolsado miles de millones de dólares en su producción. Sin embargo, rumores recientes explican que su precio tendrá un promedio de 60 a 80 dólares.