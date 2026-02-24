Ganó 5 títulos en México y nadie puede creer que es de los jugadores más baratos de Chivas

Además de ser uno de los equipos que mejor juega, Chivas cuenta con una de las plantillas más caras de la Liga BBVA MX. Gabriel Milito logró conformar un equipo sólido en todas las líneas, aunque a pesar de ello, ciertos futbolistas cuentan con un valor de mercado considerablemente bajo. El caso que sorprende a más de un aficionado rojiblanco es el de Ángel Sepúlveda, delantero que llegó al equipo en el reciente mercado de pases.

Sepúlveda cuenta con una larga trayectoria dentro del futbol mexicano, ya que su debut se dio en el año 2010 defendiendo la camiseta del Monarcas Morelia. Con más de 16 años de trayectoria, el experimentado delantero consiguió obtener 5 títulos, pero a pesar de esto, su valor de mercado es de apenas 600 mil euros, es decir, poco más de 12 millones de pesos en la actualidad.

Ángel Sepúlveda es uno de los jugadores más baratos de Chivas|Crédito: Chivas / X

Esta cifra coloca a Sepúlveda como uno de los jugadores más baratos de la plantilla del Guadalajara. Solamente es superado por tres de sus compañeros: Daniel Aguirre, Leonardo Sepúlveda y Óscar Whalley. De todos modos, a sus 35 años de edad, el ‘Cuate’ se consolidó como uno de los delanteros más letales de la Liga BBVA MX, ya que suma 129 goles en su cuenta personal.

El título más destacado de toda su carrera ha sido la Copa de Campeones de Concacaf que obtuvo con Cruz Azul en el año 2025. En aquel torneo, Sepúlveda se convirtió en el Campeón de Goleo y fue destacado como el mejor futbolista de toda la competición en dicha edición. El delantero mexicano registró 9 anotaciones, superando a Lionel Messi, quien finalizó en segundo lugar de la tabla con 5 goles.

Todos los títulos de Ángel Sepúlveda en su carrera

Títulos nacionales:

Torneo Clausura 2013 (Neza FC - Ascenso MX)

Copa MX 2016 (Querétaro)

Títulos internacionales:

Copa de Campeones de Concacaf 2025 (Cruz Azul)

Títulos con la Selección Mexicana: